В фанатском ремастере "Как достать соседа" можно будет выбрать рубашку для Вуди ©

Фанатский коллектив Social Media Live Production, известный по таким модификациям к «Как достать соседа»(Neighbours from Hell) вроде «Как достать соседа: Хардкор» и «Как достать соседа: Вуди Возвращается» поделился новыми материалами по фанатскому ремастеру культовой стелс-головоломки.

В оригинальной игре не было возможности выбрать костюм протагонисту

В официальной группе Вконтакте SML опубликовала изображение интерфейса игры по выбору скинов для Вуди, который будет представлять смену гавайской рубашки для главного героя. Изначально игроку будет доступна классическая красная гавайка из «Как достать соседа 2: Адские каникулы», но впоследствии можно будет разблокировать и другие костюмы.

Дата выхода ремастера «Как достать соседа» неизвестна, но уже можно скачать демоверсию.