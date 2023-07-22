Полная версия игры про автоматизацию кухни в стиле киберпанк Neon Noodles появится на ПК 3 августа ©

Vivid Helix сообщили, что полная версия их отмеченной наградами игры для автоматизации кухни в стиле киберпанк «Neon Noodles» будет выпущена 3 августа в Steam, Epic Games Store, GOG, Humble Games Store и Itch.io.

Neon Noodles — это игра-головоломка, вдохновленная классическими играми Zachtronics, такими как Opus Magnum. Принимайте контракты и используйте свою изобретательность и множество различных инструментов — от роботов-поваров до станций телепортации — для создания сложных производственных линий, которые превращают 400 сырых ингредиентов в более 250 вкусных рецептов, таких как рис Джолоф, Шпецле или Фесенджан.

В ближайшем будущем еда стала главным символом богатства. В то время как остатки человечества едва питаются безвкусной питательной жижей, несколько жадных корпораций лакомятся лучшими деликатесами, любезно предоставленными титулованной корпорацией Neon Noodles. Оказавшись в этом опасном и загадочном мире, вы должны подняться по карьерной лестнице в Neon Noodles и раскрыть темную тайну, лежащую в основе этой мегалитической корпоративной империи.

Используйте интуитивно понятную систему записи и воспроизведения, чтобы разрабатывать собственные решения для каждой миссии. Делайте свои машины настолько простыми или сложными, насколько вы хотите, или зацикливайтесь на оптимизации размера программы, скорости или площади. По пути вы начнете открывать тайну того, кто вы есть на самом деле.