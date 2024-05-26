Создатели Genshin Impact показали первый тизер нового региона из обновления 5.0

Компания miHoYo приоткрыла завесу над новым регионом Тейвата - Натланом, пылающей обителью Пиро Архонта. В финале презентации обновления 4.7 "Сплетение вечного сна" разработчики продемонстрировали первый тизер этого долгожданного региона, намекнув на его завораживающие пейзажи и диких обитателей.
Ожидается, что Натлан станет доступен игрокам с выходом обновления 5.0 в августе этого года. Главная особенность Натлана - это его обитатели. Вместо привычных нам персонажей-людей, тизер знакомит нас с драконоподобными существами - заурианами.
Игроки смогут управлять этими созданиями, используя их уникальные способности. В ролике мы видим, как один зауриан "плавает" по лаве, словно по воде, а другой обладает даром телепортации. Разработчики сообщают, что всего в Натлане будет шесть видов заурианов, и в тизере показаны лишь три из них.
Новые покемоны выглядят великолепно
Говорите что хотите, но я в своё время очень скептически относился к Фонтейну (точнее к самой концепции и идее данного города: если Инадзума и Сумеру были мне очень интересны сами по себе чисто потому что это типа "Япония" и типа "Восток", то вот Фонтейн который типа "Франция" (и в целом Европа) уже казался немного высосанным из пальца). Однако теперь, когда он (почти) полностью вышел смело заявляю - я ошибался! Фонтейн получился ничуть не хуже всех остальных регионов, более того - в некоторых аспектах он их даже превосходит (один подводный мир чего стоит). Так что за Натлан я полностью спокоен - внешне выглядит круто, а по реализации Михоёвцы точно не подведут. А как подумаю, что уже буквально через год после Натлана будет такая желаемая Снежная... Скорее бы!
Когда ждёшь брутальных монстров, а тебе дают вот это...
Хойо как всегда в своем духе -- очередной детский сад. Поиграв в Wuthering Waves с его более серьезным тоном (и отсутствием паймон, и более короткими диалогами!), начинаешь понимать как это осточертело и как сильно это портит геншин.