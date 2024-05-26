Создатели Genshin Impact показали первый тизер нового региона из обновления 5.0

Компания miHoYo приоткрыла завесу над новым регионом Тейвата - Натланом, пылающей обителью Пиро Архонта. В финале презентации обновления 4.7 "Сплетение вечного сна" разработчики продемонстрировали первый тизер этого долгожданного региона, намекнув на его завораживающие пейзажи и диких обитателей.

Ожидается, что Натлан станет доступен игрокам с выходом обновления 5.0 в августе этого года. Главная особенность Натлана - это его обитатели. Вместо привычных нам персонажей-людей, тизер знакомит нас с драконоподобными существами - заурианами.

Игроки смогут управлять этими созданиями, используя их уникальные способности. В ролике мы видим, как один зауриан "плавает" по лаве, словно по воде, а другой обладает даром телепортации. Разработчики сообщают, что всего в Натлане будет шесть видов заурианов, и в тизере показаны лишь три из них.