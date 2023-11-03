По словам разработчика, увольнения затронули команду авторов Neverwinter Online

По последним данным, Cryptic Studios - еще одна компания, входящая в группу Embracer, которой грозят увольнения. Такая информация появилась после того, как одна из разработчиц, Винтер Малленикс (Winter Mullenix), сообщила на LinkedIn, что потеряла работу в компании в результате "сокращения штатов".

"Сегодня заканчивается мой срок работы в качестве нарративного дизайнера в Cryptic Studios в связи с сокращением штата. Я всегда буду вспоминать это время с чувством глубокой благодарности.", - сообщил бывший сотрудник Cryptic Studios.

На момент написания этой новости представители обеих компаний не заняли официальной позиции по данному вопросу, поэтому подробности и масштабы увольнений неизвестны.

Как уже упоминалось в начале статьи, Cryptic Studios - еще одна команда, ставшая жертвой реструктуризации в Embracer Group в последние месяцы. В июне корпорация объявила о том, что в связи с неблагоприятным котированием акций на фондовом рынке компания будет вносить серьезные изменения в свою бизнес-стратегию. В результате были уволены несколько сотрудников Crystal Dynamics, Gearbox Publishing, Beamdog или Rainbow Studios.

Напомним, что Cryptic Studios была основана в 2004 году. За свою почти 20-летнюю деятельность разработчики создали такие игры, как City of Heroes и Neverwinter. Последней работой разработчиков стала Star Trek Online для PS4 и Xbox One, вышедшая в 2016 году.