15 минут геймплея из фанатского ремейка Need for Speed Most Wanted на движке Unreal Engine 5

В декабре 2023 года мы рассказывали о фанатском ремейке Need for Speed: Most Wanted на движке Unreal Engine 5. А сегодня появилось новое видео из него, содержащим более 15 минут геймплейных кадров.
В этой последней версии NostalgiaNexus создал новую систему частиц в Niagara для обратного огня и NOS FX. Кроме того, он добавил в игру 3D-деревья с эффектом ветра, а также эффекты падающих листьев. Это очень приятное дополнение, ведь в оригинальной версии деревья были статичными.
Как вы увидите, художник также использовал оригинальную модель BMW M3 GTR с небольшими улучшениями. Что касается дорог, то NostalgiaNexus улучшил текстуры Xbox 360. Также был применен эффект цветокоррекции, чтобы сделать этот ремейк ближе к оригинальной версии. Наконец, он внес некоторые улучшения в звук TVR Cerbera, который OG NFSMW использует для BMW M3 GTR.
Для тех, кому интересно, нет. Этот фанатский ремейк не доступен для скачивания. Насколько известно, NostalgiaNexus не планирует выпускать его в открытый доступ.
Всё жёлтое как будто в глаза на ссали.
Урина-МОД для MW ))))
Уже собрали бы группы из проф моддеров,взяли пару художников с образованием что бы не было все жёлтое.Обьявили бы сбор на ремейк неофициальный.Давно бы уже сделали ,а не вот это вот ,из года в год.
Зачем? Всё равно это мертворождённые проекты от фанатов.
Под словом мертворожденные ты что имеешь ввиду ?
То, что эти проекты чисто для портфолио, не больше. Дальше ютубчика они не сдвигаются.
Только огненный выхлоп из трубы глаз мозолит, а вот всё остальное в плане графики смотрится вполне добротно.
Разгон до сотни как у ракеты, выглядит комично.
Спрашивается: зачем? Смена движка, которая визуально никак незаметна, но жрать будет ого-го. Чуть реще текстуры и ядовитая гамма. Очень смахивает на "ремастер" трилогии GTA, такой же убогий.
Красиво, красиво, но толку? Поиграть в это нельзя, да и незачем, ведь кроме визуала изменений нету.
Будь у меня ресурсы и спецы, я бы начал с создания игровой "карты с нуля", проработки полицейских погонь на этой карте и гоночных режимов. Так же поработал бы над созданием "механики понтов" для игрока, чтобы можно было организовать "смотрины" перед заездом и делать особые финты перед стартом. Для людей раскрашивающих свои машины это очень важно:) Потом можно было бы подобрать "уличный" автопарк. Без гиперкаров и подобного. Накинул бы незатейливый сюжет про гоночный конфликт, проходящий сквозь всю игру. Подобрал бы музончик по-тяжелее. Художникам поручил бы воплощать "уличную агрессию".
Если сделать всё правильно, то этому не нужно будет слов "Need for Speed" или "Most Wanted", чтобы стать хорошим ремейком хорошей игры.
весьма неплохо