15 минут геймплея из фанатского ремейка Need for Speed Most Wanted на движке Unreal Engine 5

В декабре 2023 года мы рассказывали о фанатском ремейке Need for Speed: Most Wanted на движке Unreal Engine 5. А сегодня появилось новое видео из него, содержащим более 15 минут геймплейных кадров.

В этой последней версии NostalgiaNexus создал новую систему частиц в Niagara для обратного огня и NOS FX. Кроме того, он добавил в игру 3D-деревья с эффектом ветра, а также эффекты падающих листьев. Это очень приятное дополнение, ведь в оригинальной версии деревья были статичными.

Как вы увидите, художник также использовал оригинальную модель BMW M3 GTR с небольшими улучшениями. Что касается дорог, то NostalgiaNexus улучшил текстуры Xbox 360. Также был применен эффект цветокоррекции, чтобы сделать этот ремейк ближе к оригинальной версии. Наконец, он внес некоторые улучшения в звук TVR Cerbera, который OG NFSMW использует для BMW M3 GTR.

Для тех, кому интересно, нет. Этот фанатский ремейк не доступен для скачивания. Насколько известно, NostalgiaNexus не планирует выпускать его в открытый доступ.