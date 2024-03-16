на главную
об игре
Need for Speed: Most Wanted (2005) 15.11.2005
Гонки, Автомобили
9.4 10 615 оценок

15 минут геймплея из фанатского ремейка Need for Speed Most Wanted на движке Unreal Engine 5

butcher69
Новости

В декабре 2023 года мы рассказывали о фанатском ремейке Need for Speed: Most Wanted на движке Unreal Engine 5. А сегодня появилось новое видео из него, содержащим более 15 минут геймплейных кадров.

В этой последней версии NostalgiaNexus создал новую систему частиц в Niagara для обратного огня и NOS FX. Кроме того, он добавил в игру 3D-деревья с эффектом ветра, а также эффекты падающих листьев. Это очень приятное дополнение, ведь в оригинальной версии деревья были статичными.

Как вы увидите, художник также использовал оригинальную модель BMW M3 GTR с небольшими улучшениями. Что касается дорог, то NostalgiaNexus улучшил текстуры Xbox 360. Также был применен эффект цветокоррекции, чтобы сделать этот ремейк ближе к оригинальной версии. Наконец, он внес некоторые улучшения в звук TVR Cerbera, который OG NFSMW использует для BMW M3 GTR.

Для тех, кому интересно, нет. Этот фанатский ремейк не доступен для скачивания. Насколько известно, NostalgiaNexus не планирует выпускать его в открытый доступ.

-6
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Виталий Бушнев

Всё жёлтое как будто в глаза на ссали.

6
Costollom
1
Alex_Aleksandrov

Урина-МОД для MW ))))

6
VIGITAL1

Уже собрали бы группы из проф моддеров,взяли пару художников с образованием что бы не было все жёлтое.Обьявили бы сбор на ремейк неофициальный.Давно бы уже сделали ,а не вот это вот ,из года в год.

2
bysaturn

Зачем? Всё равно это мертворождённые проекты от фанатов.

3
VIGITAL1 bysaturn

Под словом мертворожденные ты что имеешь ввиду ?

0
xentart VIGITAL1

То, что эти проекты чисто для портфолио, не больше. Дальше ютубчика они не сдвигаются.

0
Wing42

Только огненный выхлоп из трубы глаз мозолит, а вот всё остальное в плане графики смотрится вполне добротно.

1
the_first

Разгон до сотни как у ракеты, выглядит комично.

1
AlexVurhis

Спрашивается: зачем? Смена движка, которая визуально никак незаметна, но жрать будет ого-го. Чуть реще текстуры и ядовитая гамма. Очень смахивает на "ремастер" трилогии GTA, такой же убогий.

1
Аристов--Черный

Красиво, красиво, но толку? Поиграть в это нельзя, да и незачем, ведь кроме визуала изменений нету.

Будь у меня ресурсы и спецы, я бы начал с создания игровой "карты с нуля", проработки полицейских погонь на этой карте и гоночных режимов. Так же поработал бы над созданием "механики понтов" для игрока, чтобы можно было организовать "смотрины" перед заездом и делать особые финты перед стартом. Для людей раскрашивающих свои машины это очень важно:) Потом можно было бы подобрать "уличный" автопарк. Без гиперкаров и подобного. Накинул бы незатейливый сюжет про гоночный конфликт, проходящий сквозь всю игру. Подобрал бы музончик по-тяжелее. Художникам поручил бы воплощать "уличную агрессию".

Если сделать всё правильно, то этому не нужно будет слов "Need for Speed" или "Most Wanted", чтобы стать хорошим ремейком хорошей игры.

0
foolery

весьма неплохо

-1