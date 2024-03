15 минут геймплея из фанатского ремейка Need for Speed Most Wanted на движке Unreal Engine 5

Need for Speed: Most Wanted во многом похожа на Underground, за исключением одного момента: сериал вернулся к своим корням и игрокам снова доведется поучаствовать в полицейских погонях в роли, разумеется, нарушителя порядка. Плюс появилась специальная система, награждающая водителей за наиболее рискованные маневры, совершаемые прямо под носом у полицейских, а все трассы были специально заточены под такой стиль игры.

Игровых режимов в Most Wanted ровно восемь штук: Multiple point races, Toll booth races, Speed trap photos, Outrun, Outrun best route, Circuit, Sprint и Knockout, - а регионов, по которым доведется прокатиться - четыре. Кстати, гонки проходят в самых разнообразных погодных условиях, но без смены времени суток. До кучи Electronic Arts присовокупила к игре массу разнообразных машин: от японского импорта до всевозможной экзотики.