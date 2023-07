Актриса озвучки Need for Speed: Most Wanted рассказала о выходе ремейка в 2024 году ©

Если верить удаленному твиту, то ремейк Need for Speed: Most Wanted был публично анонсирован до официального заявления EA

Симона Байли (Simone Bailly), играющая напарника сержанта Кросса в оригинальной игре, сообщила: "Need for Speed: Most Wanted Remake выходит в 2024 году, ставьте ЛАЙК и комментируйте, если хотите увидеть, как Кросс (Дин МакКензи) и его напарница (Симона Байли) будут охотиться на самых разыскиваемых гонщиков".

Хотя на самом деле существует две игры под названием Need for Speed: Most Wanted - первая вышла в 2005 году, а вторая - в 2012 году, - в данном случае речь идет о первой игре, поскольку в версии 2012 она не принимала участие.

Need for Speed: Most Wanted - гоночная игра с открытым миром, в которой полиция могла преследовать вас на огромных участках карты, и в ней вам предстояло пройти путь по элитной лестнице из 15 уличных гонщиков, побеждая их и забирая их машины. Она считается одной из лучших частей франшизы.