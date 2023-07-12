Need for Speed: Most Wanted (2005) 15.11.2005
9.4 7 358 оценок

Актриса озвучки Need for Speed: Most Wanted рассказала о выходе ремейка в 2024 году

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butcher69
Новости

Если верить удаленному твиту, то ремейк Need for Speed: Most Wanted был публично анонсирован до официального заявления EA

Симона Байли (Simone Bailly), играющая напарника сержанта Кросса в оригинальной игре, сообщила: "Need for Speed: Most Wanted Remake выходит в 2024 году, ставьте ЛАЙК и комментируйте, если хотите увидеть, как Кросс (Дин МакКензи) и его напарница (Симона Байли) будут охотиться на самых разыскиваемых гонщиков".

Хотя на самом деле существует две игры под названием Need for Speed: Most Wanted - первая вышла в 2005 году, а вторая - в 2012 году, - в данном случае речь идет о первой игре, поскольку в версии 2012 она не принимала участие.

Need for Speed: Most Wanted - гоночная игра с открытым миром, в которой полиция могла преследовать вас на огромных участках карты, и в ней вам предстояло пройти путь по элитной лестнице из 15 уличных гонщиков, побеждая их и забирая их машины. Она считается одной из лучших частей франшизы.

9
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Комментарии: 9
Ваш комментарий
AlexVurhis

они кроме ремастеров и ремейков именно Most Wanted могут сделать что-то другое?...

-2
Endeav0ur42

Ну вот теперь олды и увидят, что ремейки старых игр, особенно при нынешнем движке - плохая идея

-2
hpi

Перевод конечно непонятно. Но.

-3
Avalanche878

Да они ее испоганят своей физикой из последних частей

-3
Shеpard

Лучше бы на дилогию Underground, хотя и ремейк MW 2005 тоже хотелось бы.

-3
Mercedy

на underground очень похожа nfs 2015 года, и она до сих пор выглядит просто замечательно

0
TAPAKAH222

Не пройдёт и 20 лет...

-3
Whiskyorigin

Надеюсь сделают как надо, а не в стиле ГТА

-3