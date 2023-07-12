Актриса озвучки Need for Speed: Most Wanted рассказала о выходе ремейка в 2024 году

Если верить удаленному твиту, то ремейк Need for Speed: Most Wanted был публично анонсирован до официального заявления EA
Симона Байли (Simone Bailly), играющая напарника сержанта Кросса в оригинальной игре, сообщила: "Need for Speed: Most Wanted Remake выходит в 2024 году, ставьте ЛАЙК и комментируйте, если хотите увидеть, как Кросс (Дин МакКензи) и его напарница (Симона Байли) будут охотиться на самых разыскиваемых гонщиков".
Хотя на самом деле существует две игры под названием Need for Speed: Most Wanted - первая вышла в 2005 году, а вторая - в 2012 году, - в данном случае речь идет о первой игре, поскольку в версии 2012 она не принимала участие.
Need for Speed: Most Wanted - гоночная игра с открытым миром, в которой полиция могла преследовать вас на огромных участках карты, и в ней вам предстояло пройти путь по элитной лестнице из 15 уличных гонщиков, побеждая их и забирая их машины. Она считается одной из лучших частей франшизы.
они кроме ремастеров и ремейков именно Most Wanted могут сделать что-то другое?...
Ну вот теперь олды и увидят, что ремейки старых игр, особенно при нынешнем движке - плохая идея
Перевод конечно непонятно. Но.
Да они ее испоганят своей физикой из последних частей
Лучше бы на дилогию Underground, хотя и ремейк MW 2005 тоже хотелось бы.
на underground очень похожа nfs 2015 года, и она до сих пор выглядит просто замечательно
Не пройдёт и 20 лет...
Надеюсь сделают как надо, а не в стиле ГТА