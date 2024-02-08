Энтузиаст сравнил оригинальный Need for Speed: Most Wanted с модом на трассировку лучей RTX Remix

Компания Nvidia наконец-то выпустила в публичный доступ свою уникальную платформу RTX Remix, которая позволяет энтузиастам создавать ремастеры любимых игр с использованием современных визуальных технологий. Мы уже видели попытки улучшить графику в Max Payne, Prey и других играх. Теперь моддеры активно принялись обновлять графику в культовой гоночной аркаде Need for Speed: Most Wanted. Их последнюю версию RTX Remix для игры можно увидеть в сравнительном ролике от Cycu1, который показывает разницу между оригинальным проектом и модификацией.
Несмотря на то, что мод находится еще на ранней стадии разработки, результаты оказались впечатляющими. При сравнении мода с оригинальным Need for Speed: Most Wanted 2005 года видно улучшенное освещение, отражения и тени, созданные трассировкой лучей. Кроме того, RTX Remix убирает оригинальную цветокоррекцию, благодаря чему игра выглядит совершенно иначе.
К сожалению, добавление трассировки лучей в старую игру не прошло бесследно. Вместе с модом в игре появились визуальные баги. Например, есть проблемы с призраками позади автомобиля. Освещение также не влияет на эффекты дыма. Однако эти нюансы будут в скором времени устранены автором модификации. Финальная версия мода способна предоставить вполне качественный ремастер Need for Speed: Most Wanted, который не потребует от игроков дополнительных затрат.
ох уж эти засветы, пересветы, "мечта любого эпилептика"
При чём тут пересветы и эпилепсия?
Текстуры лучше, а вот цвета и освещение полная туфта в Remix
Если бы над игрой поработали EA, используя этот инструмент, было бы неплохо, а так какое-то гуана.
Вместо трассировки лучей и текстур лучше бы подумали как сделать акцент на атмосфере. Всю эту осеннюю атрибутику. Добавить пасмурное небо, туман, опадающие листья, сделать деревья выражено осенними, желто-оранжевыми. Вот это был бы реально хороший мод для MW
Выглядит потрясно, чем оригинал👍 Нет, наконец этого жёлтого-коричневого фильтра.
Раньше игры делали с душой. RTX Remix это потрясный инструмент, в умелых руках можно сделать прекрасный ремастер. Но в данном случае оригинал выглядит лучше имхо.
Хуже стало только
Как обычно с подобными модами и решейдами - оригинал смотрится лучше
Мне показалось, что очень сильно стало напоминать первый андерграунд, только днем и без прикольного цветокора и неона. Оригинал выглядит атмосферней.
Как по мне, хрень. Особенно темные тонели, ммм. свет от фар походу сделать забыли.