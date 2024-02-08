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Need for Speed: Most Wanted (2005) 15.11.2005
Гонки, Автомобили
9.4 10 200 оценок

Энтузиаст сравнил оригинальный Need for Speed: Most Wanted с модом на трассировку лучей RTX Remix

Gutsz
Новости

Компания Nvidia наконец-то выпустила в публичный доступ свою уникальную платформу RTX Remix, которая позволяет энтузиастам создавать ремастеры любимых игр с использованием современных визуальных технологий. Мы уже видели попытки улучшить графику в Max Payne, Prey и других играх. Теперь моддеры активно принялись обновлять графику в культовой гоночной аркаде Need for Speed: Most Wanted. Их последнюю версию RTX Remix для игры можно увидеть в сравнительном ролике от Cycu1, который показывает разницу между оригинальным проектом и модификацией.

Несмотря на то, что мод находится еще на ранней стадии разработки, результаты оказались впечатляющими. При сравнении мода с оригинальным Need for Speed: Most Wanted 2005 года видно улучшенное освещение, отражения и тени, созданные трассировкой лучей. Кроме того, RTX Remix убирает оригинальную цветокоррекцию, благодаря чему игра выглядит совершенно иначе.

К сожалению, добавление трассировки лучей в старую игру не прошло бесследно. Вместе с модом в игре появились визуальные баги. Например, есть проблемы с призраками позади автомобиля. Освещение также не влияет на эффекты дыма. Однако эти нюансы будут в скором времени устранены автором модификации. Финальная версия мода способна предоставить вполне качественный ремастер Need for Speed: Most Wanted, который не потребует от игроков дополнительных затрат.

7
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
ClevoGame

ох уж эти засветы, пересветы, "мечта любого эпилептика"

8
CAN I HABE PIZZA PLS

При чём тут пересветы и эпилепсия?

-11
bysaturn

Текстуры лучше, а вот цвета и освещение полная туфта в Remix

5
Cryptocurrencyhead

Если бы над игрой поработали EA, используя этот инструмент, было бы неплохо, а так какое-то гуана.

2
Gradient_Zero

Вместо трассировки лучей и текстур лучше бы подумали как сделать акцент на атмосфере. Всю эту осеннюю атрибутику. Добавить пасмурное небо, туман, опадающие листья, сделать деревья выражено осенними, желто-оранжевыми. Вот это был бы реально хороший мод для MW

1
ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА

Выглядит потрясно, чем оригинал👍 Нет, наконец этого жёлтого-коричневого фильтра.

0
PlacidFrazer

Раньше игры делали с душой. RTX Remix это потрясный инструмент, в умелых руках можно сделать прекрасный ремастер. Но в данном случае оригинал выглядит лучше имхо.

0
SubaruBrzDream

Хуже стало только

0
Stas776

Как обычно с подобными модами и решейдами - оригинал смотрится лучше

-1
Andrew_krsk

Мне показалось, что очень сильно стало напоминать первый андерграунд, только днем и без прикольного цветокора и неона. Оригинал выглядит атмосферней.

-1
Raphtallia

Как по мне, хрень. Особенно темные тонели, ммм. свет от фар походу сделать забыли.

-3