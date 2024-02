Энтузиаст сравнил оригинальный Need for Speed: Most Wanted с модом на трассировку лучей RTX Remix

Компания Nvidia наконец-то выпустила в публичный доступ свою уникальную платформу RTX Remix, которая позволяет энтузиастам создавать ремастеры любимых игр с использованием современных визуальных технологий. Мы уже видели попытки улучшить графику в Max Payne, Prey и других играх. Теперь моддеры активно принялись обновлять графику в культовой гоночной аркаде Need for Speed: Most Wanted. Их последнюю версию RTX Remix для игры можно увидеть в сравнительном ролике от Cycu1, который показывает разницу между оригинальным проектом и модификацией.

Несмотря на то, что мод находится еще на ранней стадии разработки, результаты оказались впечатляющими. При сравнении мода с оригинальным Need for Speed: Most Wanted 2005 года видно улучшенное освещение, отражения и тени, созданные трассировкой лучей. Кроме того, RTX Remix убирает оригинальную цветокоррекцию, благодаря чему игра выглядит совершенно иначе.

К сожалению, добавление трассировки лучей в старую игру не прошло бесследно. Вместе с модом в игре появились визуальные баги. Например, есть проблемы с призраками позади автомобиля. Освещение также не влияет на эффекты дыма. Однако эти нюансы будут в скором времени устранены автором модификации. Финальная версия мода способна предоставить вполне качественный ремастер Need for Speed: Most Wanted, который не потребует от игроков дополнительных затрат.