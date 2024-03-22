Для Need For Speed: Underground вышел мод с поддержкой RTX Remix

Пользователь alessandro893 выпустил модификацию для Need For Speed: Underground, которая добавляет в игру поддержку трассировки лучей с помощью технологии RTX Remix.
Моддер добавил в игру более 1000 источников света с помощью инструментов RTX Remix Tools. Более того, он улучшил многие текстуры в игре для получения еще более качественной картинки. Но, судя по видео, текстуры растительности пока что остались в оригинальном разрешении.
По словам моддера, 80% работы над освещением уже выполнено, но на данный момент у нескольких машин (Skyline и MX5) присутствуют неисправные фары и еще есть некоторые визуальные ошибки. Моддер планирует исправить эти проблемы уже в следующих версиях.
В отличии от большинства других схожих RTX-модификаций, в данной модификации, судя по видео, действительно практически отсутствуют визуальные ошибки и мерцания, что говорит о высокой степени ручной доработки освещения моддером.
Блин ну все равно она не выглядит как что то современное, игра и так крутая без всякой допилки, не тройгате легенду
Так и есть. И RTX Remix (который будет требовать топовую видеокарту) не просто не спасает оригинал, но и портит оригинальное освещение.
В оригинале используются запечённые тени, кубмапы (или даже отражения в экранном пространстве) для луж и металлических поверхностей, есть различные шейдеры материалов кузова (блеск, матовый и т.д.).
Авторы делали фейковый прожектор передних фар, фейковый свет от уличных фонарей и т.п. Когда на машину падает не реальный свет от уличного фонаря, а, грубо говоря, световая карта. Когда из фар не льётся настоящий свет, а световая карта падает на асфальт. Короче, были различные технологические изыски для тех лет и они были шикарны!
В RTX Remix всё это ломается. Шейдеры авто теперь исключительно матовые (нужно смотреть видео с тюнингом). Тени от многих объектов на дороге пропали, при этом окружение стало в разы темнее. Ну да, зато у нас теперь корректный прожектор из фар. И что? От этого картинка становится лучше?
Короче, нельзя просто взять и прикрутить RTX Remix.
Про топ видеокарту прям точно. Попробовал на 2070s работает только при dlss UltraPerf и все во круг мигает. Тупо короче(
Похвальное стремление, конечно, но есть проблема присущая всем модификациям добавляющим качественно новые элементы в игры. Несоответствие с окружением. Так всегда бывает. Поставишь качественную модель автомобиля в GTA San Andreas и она будет выглядеть чужеродно в мире игры. Добавишь качественные эффекты и старые текстуры будут резать глаза.
Все эти "трассировки" нужно выполнять в комплексе с улучшением решительно всего, игра-то старая, там многое надо приводить в соответствие с этой технологией. Собрать бы команду для полной переработки...
Очень темно, если бы ни темнота, то наверное норм
темнота и бросаются пластмассовые фары!