Для Need For Speed: Underground вышел мод с поддержкой RTX Remix

Пользователь alessandro893 выпустил модификацию для Need For Speed: Underground, которая добавляет в игру поддержку трассировки лучей с помощью технологии RTX Remix.

Моддер добавил в игру более 1000 источников света с помощью инструментов RTX Remix Tools. Более того, он улучшил многие текстуры в игре для получения еще более качественной картинки. Но, судя по видео, текстуры растительности пока что остались в оригинальном разрешении.

По словам моддера, 80% работы над освещением уже выполнено, но на данный момент у нескольких машин (Skyline и MX5) присутствуют неисправные фары и еще есть некоторые визуальные ошибки. Моддер планирует исправить эти проблемы уже в следующих версиях.

В отличии от большинства других схожих RTX-модификаций, в данной модификации, судя по видео, действительно практически отсутствуют визуальные ошибки и мерцания, что говорит о высокой степени ручной доработки освещения моддером.