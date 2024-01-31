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Need for Speed: Underground 2 09.11.2004
Аркада, Гонки
9.3 4 555 оценок

Стала доступна демо-версия мода RTX Remix для Need For Speed: Underground 2

monk70
Новости

Моддер UncleBurrito выпустил свой мод RTX Remix Path Tracing для Need for Speed: Underground 2 в раннем доступе.

Мы впервые сообщили об этом моде еще в мае 2023 года. С тех пор моддеру удалось исправить некоторые проблемы, которые преследовали проект. Например, освещение выглядит лучше, чем раньше. Кроме того, фары больше не портят эффекты отслеживания пути. Поскольку это демо-версия раннего доступа, в ней могут быть некоторые визуальные ошибки и сбои.

Скачать мод можно по этой ссылке. Ниже вы также можете найти видео, демонстрирующее его в действии.

45
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
Unicorling

Игра так не выглядела даже на моём древнем ПК, или это какая то консольная версия, если так то какое то некорректно сравнение

23
Sidorovich12

Ну так специально сделали такую графику чтобы типа смотрите у меня как хорошо получилось по сравнению с тем что было.

17
Кроллег

Нет, не выглядела. Я несколько месяцев назад перепроходил и из модов ставил только мод на широкоформатное разрешение. И игра выглядит лучше, чем любой из вариантов, показанных в этом видео. "Оригинал" сильно перешакалили, а "Remix" выглядит пластиковым.

7
Лис Св Кроллег

На мой взгляд, если не обращать внимание на замыливаниет, то ремикс выглядит даже хуже.

0
luVol

Пока что это вообще неиграбельно. Нашел вот одно из тяжелых мест на старте и 14 кадров в 2к с длсс в режиме качества без генерации кадров на 4070ti intel 13700kf. Ещё проблема сильного простоя видеокарты и забавное потребление по видеопамяти аж за 6гб.
Такую демку даже нельзя было выставлять. Ещё сначала игры стало раздражать отражение этой стрелки навигатора на заднем стекле авто и чего-то интересного в графическом плане не увидел. Через моды можно получить графику лучше без таких проблем.

9
Qoold

У тебя компуктер твой сбоит. На 2060 в 4к с длсс производительность от 80 кадров.

1
real19911

а как установил? я мод скачиваю, оригинальная игра нужна или просто запустить мод?

0
Александр Дантес Qoold

Да это всё супер производительные видяхи 40 серии, потому что у меня на 3060ti в фул хд без длсс 80-90 кадров держит.

0
luVol Qoold

Пресет врубал ультра в самой проге нвидия ртх?

Ты похоже базовую игру запускал вообще

0
Stylusss

это у тебя какие-то проблемы, а не у демки.

0
LukotakinaZ

как же умиляют все эти "чудо-модеры", которые делают видосы-сравнения своих всратых модов с оригиналом в разрешении 400*300 на минимальной графике. Фонари в ремиксе просто дичь, отражения на машинах в принципе нет, артифакты каждую секунду. Стрелочка навигатор бликует на стекле... Может лучше не надо этого делать?

7
-Zion-
Поскольку это демо-версия раннего доступа, в ней могут быть некоторые визуальные ошибки и сбои.

Я хз, вроде по русски написано не?

1
LukotakinaZ -Zion-

чел, ты сама наивность. уже столько этих ртх ремиксов было, абсолютно все фуфло. даже ведьмак с порталом фуфло баганутое. а тут ты хочешь что бы от нонейма натянутый ртх работал нормально? ну верь им, задонать ещё. ебн от пятиклассников лучше выглядит чем это

0
Rams pg

Что за мода,в деревянные игры добавлять лучи и говорить вау,что за персик... Добавление лучей не убирает морально устаревшие в геймдизайне карты и текстуры всего вокруг ,а так же не меняет физику и геймплей,я уже молчу что игра требует что-то уровня 4090,при этом не давая по сути ничего,что дает та же форза или унбоунд,но с гораздо меньшими требованиями!

3
Sickofitall

Херня, оригинал в разы лучше выглядит

1
DrZoiberg

Эээээх, были же раньше игры. Не то что нынче

0
Кроллег

Ой, да ладно. Из NFS U2, в плане геймплея, достаточно плохо сохранился. Что NFS U, что MW играются намного бодрее сейчас, чем второй андер.

-5
Alexandrovitch Кроллег

ещё часть NFS CARBON без модов играется в полне бодро

0
Кроллег Alexandrovitch

В принципе - да. Я осенью, как раз, перепрошёл эти 4 части. Из всех именно U2 проходилась до конца через силу. Очень душная, хотя раньше проходил её неоднократно. И душная - это даже не про езду из точки до точки по городу (этот момент мне даже закатывает и катаюсь спокойно без навигатора, просто глянув, где проходит событие и еду туда по памяти). А о том, что между этапами надо слишком много гонок пройти и они успевают осточертеть.

0
real19911 Кроллег

Most Wanted в плане управления ужас,2 ляма заработал репутации и тут машина как утюг пошла в занос, 1 час жизни коту под хвост

0
The Killers Кроллег

U2 для мультиплеера норм, а сингл да, нудноват. Хотя его я проходил 3 раза, а МВ так и не прошёл, надоели бесконечные гонки с ментами

0
HandsomeRed

Чушь

0
DrZoiberg

да, именно это ты сейчас и сказал

-2
Ds_Raider

У меня приятная ностальгия по гонкам в андеграунде, но я никак не могу понять, что мне тогда так нравилось в этой игре. Какая изюминка была сериях нфс от андеграунда до карбона, что такое количество фанатов хорошо отзываются про эту серию? При этом части про уличные гонки выходили, погони за копов, погони от копов, погони с копами. Всё это было и в других частях.

0
The Killers

тюнинг, динамика, отсутствие ментов

0
Rorschach93

лучше моды с pcgamingwiki накатить, особенно МВ касается

0
Выxyxoль

Вот какой игре ремейк нужен.

0
SubaruBrzDream

Чёт днище.

0
PlacidFrazer

Класс, стоит вернуться однозначно)

0
Алексей RGZ

эх ремастер бы этой классной игры((

0