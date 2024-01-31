Стала доступна демо-версия мода RTX Remix для Need For Speed: Underground 2

Моддер UncleBurrito выпустил свой мод RTX Remix Path Tracing для Need for Speed: Underground 2 в раннем доступе.
Мы впервые сообщили об этом моде еще в мае 2023 года. С тех пор моддеру удалось исправить некоторые проблемы, которые преследовали проект. Например, освещение выглядит лучше, чем раньше. Кроме того, фары больше не портят эффекты отслеживания пути. Поскольку это демо-версия раннего доступа, в ней могут быть некоторые визуальные ошибки и сбои.
Скачать мод можно по этой ссылке. Ниже вы также можете найти видео, демонстрирующее его в действии.
Игра так не выглядела даже на моём древнем ПК, или это какая то консольная версия, если так то какое то некорректно сравнение
Ну так специально сделали такую графику чтобы типа смотрите у меня как хорошо получилось по сравнению с тем что было.
Нет, не выглядела. Я несколько месяцев назад перепроходил и из модов ставил только мод на широкоформатное разрешение. И игра выглядит лучше, чем любой из вариантов, показанных в этом видео. "Оригинал" сильно перешакалили, а "Remix" выглядит пластиковым.
На мой взгляд, если не обращать внимание на замыливаниет, то ремикс выглядит даже хуже.
Пока что это вообще неиграбельно. Нашел вот одно из тяжелых мест на старте и 14 кадров в 2к с длсс в режиме качества без генерации кадров на 4070ti intel 13700kf. Ещё проблема сильного простоя видеокарты и забавное потребление по видеопамяти аж за 6гб.
Такую демку даже нельзя было выставлять. Ещё сначала игры стало раздражать отражение этой стрелки навигатора на заднем стекле авто и чего-то интересного в графическом плане не увидел. Через моды можно получить графику лучше без таких проблем.
У тебя компуктер твой сбоит. На 2060 в 4к с длсс производительность от 80 кадров.
а как установил? я мод скачиваю, оригинальная игра нужна или просто запустить мод?
Да это всё супер производительные видяхи 40 серии, потому что у меня на 3060ti в фул хд без длсс 80-90 кадров держит.
Пресет врубал ультра в самой проге нвидия ртх?
Ты похоже базовую игру запускал вообще
это у тебя какие-то проблемы, а не у демки.
как же умиляют все эти "чудо-модеры", которые делают видосы-сравнения своих всратых модов с оригиналом в разрешении 400*300 на минимальной графике. Фонари в ремиксе просто дичь, отражения на машинах в принципе нет, артифакты каждую секунду. Стрелочка навигатор бликует на стекле... Может лучше не надо этого делать?
Я хз, вроде по русски написано не?
чел, ты сама наивность. уже столько этих ртх ремиксов было, абсолютно все фуфло. даже ведьмак с порталом фуфло баганутое. а тут ты хочешь что бы от нонейма натянутый ртх работал нормально? ну верь им, задонать ещё. ебн от пятиклассников лучше выглядит чем это
Что за мода,в деревянные игры добавлять лучи и говорить вау,что за персик... Добавление лучей не убирает морально устаревшие в геймдизайне карты и текстуры всего вокруг ,а так же не меняет физику и геймплей,я уже молчу что игра требует что-то уровня 4090,при этом не давая по сути ничего,что дает та же форза или унбоунд,но с гораздо меньшими требованиями!
Херня, оригинал в разы лучше выглядит
Эээээх, были же раньше игры. Не то что нынче
Ой, да ладно. Из NFS U2, в плане геймплея, достаточно плохо сохранился. Что NFS U, что MW играются намного бодрее сейчас, чем второй андер.
ещё часть NFS CARBON без модов играется в полне бодро
В принципе - да. Я осенью, как раз, перепрошёл эти 4 части. Из всех именно U2 проходилась до конца через силу. Очень душная, хотя раньше проходил её неоднократно. И душная - это даже не про езду из точки до точки по городу (этот момент мне даже закатывает и катаюсь спокойно без навигатора, просто глянув, где проходит событие и еду туда по памяти). А о том, что между этапами надо слишком много гонок пройти и они успевают осточертеть.
Most Wanted в плане управления ужас,2 ляма заработал репутации и тут машина как утюг пошла в занос, 1 час жизни коту под хвост
U2 для мультиплеера норм, а сингл да, нудноват. Хотя его я проходил 3 раза, а МВ так и не прошёл, надоели бесконечные гонки с ментами
Чушь
да, именно это ты сейчас и сказал
У меня приятная ностальгия по гонкам в андеграунде, но я никак не могу понять, что мне тогда так нравилось в этой игре. Какая изюминка была сериях нфс от андеграунда до карбона, что такое количество фанатов хорошо отзываются про эту серию? При этом части про уличные гонки выходили, погони за копов, погони от копов, погони с копами. Всё это было и в других частях.
тюнинг, динамика, отсутствие ментов
лучше моды с pcgamingwiki накатить, особенно МВ касается
Вот какой игре ремейк нужен.
Чёт днище.
Класс, стоит вернуться однозначно)
эх ремастер бы этой классной игры((