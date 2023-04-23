Йоко Таро поблагодарил всех за 13 лет работы над Nier ©

22 апреля 2010 года с выходом Nier Replicant для PS3 и Nier Gestalt для Xbox 360 начался новый виток истории серии Drakengard, которая впоследствии станет очень успешной благодаря своему сиквелу Nier Automata. Йоко Таро, создатель серии, написал сообщение, в котором выразил слова благодарности за поддержку франшизы в 13-ю годовщину выхода оригинальной игры.

Спасибо за 13-ю годовщину Nier Gestalt/Replicant...

Nier Replicant ver.1.22474487139 - это визуально обновленная версия для современных систем, которая вышла в 2021 году. Игра дает возможность новым поклонникам познакомиться с франшизой, а также предлагает новый контент и переносит эксклюзивную версию с Востока на Запад.