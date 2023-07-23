NieR: Automata 07.03.2017
8.4 1 881 оценка

Аниме-экранизация Nier Automata получит второй сезон

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butcher69
Новости

Как и в известной видеоигре, на которой основана аниме-адаптация, конец - это вовсе не финал! После показа последних эпизодов NieR:Automata Ver1.1a сегодня вечером в Японии было объявлено о начале производства второго сезона, к этому анонсу также был выпущен специальный трейлер.

Другие подробности о сиквеле, например, дата выхода, пока не сообщаются.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Alex40001

ну так 2 Ниер выпускать то надо

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AlexFullBeast
ну так 2 Ниер выпускать то надо

NieR: Automata это и так Ниер 2. NieR первая часть, в переиздании для PS3 - NieR Replicant, а потом уже для современных платформ NieR Replicant™ ver.1.22474487139...

Так что надо Ni3R.

2
Alex40001 AlexFullBeast

честно положить... или покласть . в разработке? клепают? попо симулятор лазанья по лестницам

-2
AlexFullBeast Alex40001

Учитывая, что NieR: Automata была успешной, то думаю третья в разработке. И учитывая, что успех не в последнею очередь был из-за всяких юбочек, поп и так далее, то думаю и это никуда не пропадет.

Японцы могут, любят и делают такое. 💪💪💪

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