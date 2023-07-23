Аниме-экранизация Nier Automata получит второй сезон ©

Как и в известной видеоигре, на которой основана аниме-адаптация, конец - это вовсе не финал! После показа последних эпизодов NieR:Automata Ver1.1a сегодня вечером в Японии было объявлено о начале производства второго сезона, к этому анонсу также был выпущен специальный трейлер.

Другие подробности о сиквеле, например, дата выхода, пока не сообщаются.