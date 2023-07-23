Аниме-экранизация Nier Automata получит второй сезон

Как и в известной видеоигре, на которой основана аниме-адаптация, конец - это вовсе не финал! После показа последних эпизодов NieR:Automata Ver1.1a сегодня вечером в Японии было объявлено о начале производства второго сезона, к этому анонсу также был выпущен специальный трейлер.
Другие подробности о сиквеле, например, дата выхода, пока не сообщаются.
ну так 2 Ниер выпускать то надо
NieR: Automata это и так Ниер 2. NieR первая часть, в переиздании для PS3 - NieR Replicant, а потом уже для современных платформ NieR Replicant™ ver.1.22474487139...
Так что надо Ni3R.
честно положить... или покласть . в разработке? клепают? попо симулятор лазанья по лестницам
Учитывая, что NieR: Automata была успешной, то думаю третья в разработке. И учитывая, что успех не в последнею очередь был из-за всяких юбочек, поп и так далее, то думаю и это никуда не пропадет.
Японцы могут, любят и делают такое. 💪💪💪