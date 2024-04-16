Автор NieR: Automata рассказал, чем вдохновлялся во время разработки и как пытался отойти от "западных стандартов"

Эксцентричный геймдизайнер Ёко Таро весьма неожиданно дал развернутое интервью для журналистов с IGN. В разговоре с журналистами разработчик признался, что созданный им же слэшер NieR: Automata во многом уступает более яркой Stellar Blade. Тем не менее история 2B является одной из его любимых, и сегодня он раскрыл несколько занимательных фактов о разработке игры.

Как оказалось, NieR: Automata разрабатывалась под влиянием одного из культовых аниме-сериалов "Евангелион". Ёко Таро заявил, что он и его команда черпали вдохновение во многих местах и сторонних медиа-проектах, однако именно это аниме больше всего повлияло на создание игры. По словам разработчика, события "Евангелиона" практически легли в основу сюжета NieR: Automata.

На самом деле NieR: Automata это практически пересказ "Евангелиона", так что в нем нет ничего оригинального. Я не смотрю последние фильмы, так что в основном меня вдохновляют воспоминания о работах, которые я видел в прошлом.

— сообщил Ёко Таро.

На создании NieR: Automata также отразилось влияние западной игровой индустрии. Однако в этом случае, Ёко Таро старался отстраниться от привычных для западных игр вещей. Во многом именно поэтому, NieR: Automata многим может показаться странной. В игре сочетается несколько кардинально разных жанров, есть множество концовок и нетипичные главные герои.

Проект начался с решения отойти от западных игр про мачо. В результате получилась игра о привлекательном женском персонаже с мечом, которая может показаться чем-то для отаку, но я думаю, что построение мира NieR: Automata не направлено в эту сторону. Вы, наверное, помните, что в игре есть заброшенные футуристические здания. Мы придали им футуристический вид, а не современный, потому что так их легче подделать. Люди знают, как выглядит современная архитектура, поэтому легко заметить, что что-то выглядит не так. С футуристической архитектурой такой проблемы нет. Я думаю, что две основные причины, по которым NieR: Automata выглядит как нечто отаку-привлекательное, связаны с ограниченным бюджетом и тем, что мы хотели отойти от западных условностей.

— добавил Ёко Таро.

Напомним, ранее Ёко Таро несколько раз намекал на анонс продолжения NieR: Automata, однако этого до сих пор не случилось. Поклонникам игры остается только надеяться, что геймдизайнер рано или поздно представит следующую часть в серии.