на главную
об игре
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.1 591 оценка

Ёко Таро считает Stellar Blade лучшей игрой, чем NieR: Automata

Gutsz
Новости

Многообещающий экшен Stellar Blade с привлекательной главной героиней от корейских разработчиков с самого анонса вызывал много положительных ассоциаций с NieR: Automata. Сами авторы игры, разработчики из студии Shift Up, признавались, что серия NieR во многом повлияла на разработку. Они вдохновлялись уникальным миром, боевой системой и, конечно же, обаятельной 2B. Кто-то может посчитать это плохим тоном или даже плагиатом, однако сам создатель NieR: Automata, Ёко Таро, не видит в этом ничего плохого. Более того, он безумно рад появлению Stellar Blade, которая так много заимствовала из его игры.

В недавнем интервью для IGN геймдизайнер Ёко Таро признался, что давно следит за Stellar Blade и работами студии Shift Up. Проект заинтриговал его еще на этапе первого тизера, показанного несколько лет назад. Конечно, он уже успел поиграть в игру и остался от неё в полном восторге. Как разработчику, ему приятно, что его творение в лице NieR: Automata стало основой для Stellar Blade. А как простому потребителю, Ёко Таро Stellar Blade нравится даже больше, ведь она вышла намного эффектнее в области дизайна.

Stellar Blade — действительно потрясающая игра. Я бы сказал, что это намного лучше, чем NieR: Automata… Графика абсолютно нового поколения, а дизайн персонажей потрясающий. Крутые мужские персонажи и милые женские персонажи, уникальные для стиля г-на Кима [руководителя Shift Up], действительно привлекательны…

— заявил Ёко Таро.

Визуальная часть, а также игровой процесс Stellar Blade на самом деле заставляют Ёко Таро завидовать, ведь ему не удалось достичь подобного уровня с NieR: Automata. Релиз Stellar Blade состоится уже 26 апреля на PS5.

8
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Комментарий удален
mongol312

Еко Таро и есть создатель классики в данном случае. По твоему, он залупается на собственную игру?

3
pudovik1704

Ты хоть в новость нормально вникай,ёлупень,а то лишь бы в лужу напрудить...

-1
Hog2012

Эй люди, вы не подумали, что создателю Nier, наверное виднее.

0
samosan

Или,он просто пытается помочь коллегам с пиаром.То,что он принижает свою игру не делает её хуже,наоборот,многие подумают,какой он скромный и не хвастается.

0
andgeka

Просто сравните комментарии разработчика и анонимных пользователей с сайта PG. В этом весь новый дивный мир..

0
samosan

Да-да экшончик с секси героиней,что выстрелил только из-за задолбавшей всех повестки лучше классики с шикарным сюжетом и действительно проработанными,а не просто пошлыми персонажами

-1
mongol312

ты уже знаешь сюжет и проработку персонажей в этой игре?

1
samosan mongol312

Я видел демку.И главная героиня берёт не интересным дизайном,как 2b или например Молчуньи в МГС, а только излишней сексуальностью.

-1
Armen 88

В Nier ужасно все,кроме жопы главной героини.

0