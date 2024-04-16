Ёко Таро считает Stellar Blade лучшей игрой, чем NieR: Automata

Многообещающий экшен Stellar Blade с привлекательной главной героиней от корейских разработчиков с самого анонса вызывал много положительных ассоциаций с NieR: Automata. Сами авторы игры, разработчики из студии Shift Up, признавались, что серия NieR во многом повлияла на разработку. Они вдохновлялись уникальным миром, боевой системой и, конечно же, обаятельной 2B. Кто-то может посчитать это плохим тоном или даже плагиатом, однако сам создатель NieR: Automata, Ёко Таро, не видит в этом ничего плохого. Более того, он безумно рад появлению Stellar Blade, которая так много заимствовала из его игры.
В недавнем интервью для IGN геймдизайнер Ёко Таро признался, что давно следит за Stellar Blade и работами студии Shift Up. Проект заинтриговал его еще на этапе первого тизера, показанного несколько лет назад. Конечно, он уже успел поиграть в игру и остался от неё в полном восторге. Как разработчику, ему приятно, что его творение в лице NieR: Automata стало основой для Stellar Blade. А как простому потребителю, Ёко Таро Stellar Blade нравится даже больше, ведь она вышла намного эффектнее в области дизайна.
Stellar Blade — действительно потрясающая игра. Я бы сказал, что это намного лучше, чем NieR: Automata… Графика абсолютно нового поколения, а дизайн персонажей потрясающий. Крутые мужские персонажи и милые женские персонажи, уникальные для стиля г-на Кима [руководителя Shift Up], действительно привлекательны…
— заявил Ёко Таро.
Визуальная часть, а также игровой процесс Stellar Blade на самом деле заставляют Ёко Таро завидовать, ведь ему не удалось достичь подобного уровня с NieR: Automata. Релиз Stellar Blade состоится уже 26 апреля на PS5.
Еко Таро и есть создатель классики в данном случае. По твоему, он залупается на собственную игру?
Ты хоть в новость нормально вникай,ёлупень,а то лишь бы в лужу напрудить...
Эй люди, вы не подумали, что создателю Nier, наверное виднее.
Или,он просто пытается помочь коллегам с пиаром.То,что он принижает свою игру не делает её хуже,наоборот,многие подумают,какой он скромный и не хвастается.
Просто сравните комментарии разработчика и анонимных пользователей с сайта PG. В этом весь новый дивный мир..
Да-да экшончик с секси героиней,что выстрелил только из-за задолбавшей всех повестки лучше классики с шикарным сюжетом и действительно проработанными,а не просто пошлыми персонажами
ты уже знаешь сюжет и проработку персонажей в этой игре?
Я видел демку.И главная героиня берёт не интересным дизайном,как 2b или например Молчуньи в МГС, а только излишней сексуальностью.
В Nier ужасно все,кроме жопы главной героини.