Как сообщается, на концерте в Лондоне был представлен тизер NieR 3

У NieR Automata один из самых красивых саундтреков в мире игр, поэтому неудивительно, что Square Enix недавно провела концерт, посвященный игре, в Лондоне. Однако, похоже, что во время мероприятия был сделан намек на третью игру франшизы.

По словам фанатов, присутствовавших на концерте, в конце мероприятия на сцене появилась сам Йоко Таро, чтобы поблагодарить всех собравшихся. По словам режиссера, президент Square Enix также был среди зрителей и попросил публику аплодировать как можно громче, если они хотят, чтобы продолжение игры состоялось.

Кроме того, во время мероприятия на экране появился надпись "R3PENT". Слово, в котором была обозначена цифра 3, заставило фанатов задуматься, а не намек ли это на то, что третья часть находится в разработке.

Недавно Square Enix официально отметила тот факт, что с момента выхода в 2017 году NieR Automata разошлась тиражом в 8 миллионов копий по всему миру, что является огромным успехом для игры.

На данный момент ничего не подтверждено, но, учитывая большой успех NieR Automata, новая игра во франшизе, очевидно, будет неизбежна.