Как сообщается, на концерте в Лондоне был представлен тизер NieR 3

У NieR Automata один из самых красивых саундтреков в мире игр, поэтому неудивительно, что Square Enix недавно провела концерт, посвященный игре, в Лондоне. Однако, похоже, что во время мероприятия был сделан намек на третью игру франшизы.
По словам фанатов, присутствовавших на концерте, в конце мероприятия на сцене появилась сам Йоко Таро, чтобы поблагодарить всех собравшихся. По словам режиссера, президент Square Enix также был среди зрителей и попросил публику аплодировать как можно громче, если они хотят, чтобы продолжение игры состоялось.
Кроме того, во время мероприятия на экране появился надпись "R3PENT". Слово, в котором была обозначена цифра 3, заставило фанатов задуматься, а не намек ли это на то, что третья часть находится в разработке.
Недавно Square Enix официально отметила тот факт, что с момента выхода в 2017 году NieR Automata разошлась тиражом в 8 миллионов копий по всему миру, что является огромным успехом для игры.
На данный момент ничего не подтверждено, но, учитывая большой успех NieR Automata, новая игра во франшизе, очевидно, будет неизбежна.
кайн и авель?