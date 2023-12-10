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NieR: Automata 07.03.2017
Экшен, Слэшер, Постапокалипсис, Научная фантастика
8.5 2 079 оценок

Мини-сериал "Проект Ренессанс" о персонажах из игры Nier Automata выйдет в 2024 году на YouTube

nGregory
Новости

Мы потратили 3 года в Испании, город Валенсия, на бесплатный проект - почему?

Немного информации о сериале.

Молодой учёный работающий над созданием вакцины для крупной корпорации находит повреждённого андроида из далёкого будущего, которому учёный поможет вспомнить миссию.

В центре сюжета - сложные взаимоотношения героев, переплетающиеся во время пандемии, которая выявляет не только уязвимости общества, но и истинные человеческие качества. Главный герой, его возлюбленная и загадочный андроид из будущего сталкиваются не только с вызовами пандемии, но и с предрассудками, недопониманием и давлением общества из-за их необычных отношений.

Кадры с озвучки главной героини.

5
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Тати Воробьева

Очень жду выхода сериала! Особенно учитывая то, ,то он создан буквально на коленке, без финансовой поддержки и силами непрофессилнальных

2
nGregory

Спасибо

0
orion1786

Любопытно.

1
nGregory

Спасибо большое

0
Беркут Слеер

Мини-сериал только начнешь смотреть уже закончился. Серии то крохотные. Учитывая заставку и концовку всего 15 минут полезного действа.

0
nGregory

Хронометраж 3,5 часа, вам понравится

0
Беркут Слеер nGregory

Может, не будем говорить за других. По любом маловато будет. Только на разогрев и хватит. Вселенная расширяется, время бежит по другому.

0
nGregory Беркут Слеер

Я автор и создатель данного кинопроекта

0
RigidZafar

Жду с нетерпением, очень интересно 🤩

0
nGregory

Спасибо

0
MattLess Kitsune

Ссылки в описании, и где они ? Проект заинтересовал, осталось дожить до 2024 года

0
alexhistory

Эта девушка робот. Ей неведомы чувства человеческие! Люди любите живых людей! Роботы заполонили нашу жизнь. Робот пылесос работает в каждом втором доме, а дети больше не помогают маме пылесосить!

-2
nGregory

Она не робот, а андроид им как раз понятны эмоции и любовь. Это мы и раскрываем в сериале

0