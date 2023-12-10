Мини-сериал "Проект Ренессанс" о персонажах из игры Nier Automata выйдет в 2024 году на YouTube

Мы потратили 3 года в Испании, город Валенсия, на бесплатный проект - почему?

Немного информации о сериале.

Молодой учёный работающий над созданием вакцины для крупной корпорации находит повреждённого андроида из далёкого будущего, которому учёный поможет вспомнить миссию.

В центре сюжета - сложные взаимоотношения героев, переплетающиеся во время пандемии, которая выявляет не только уязвимости общества, но и истинные человеческие качества. Главный герой, его возлюбленная и загадочный андроид из будущего сталкиваются не только с вызовами пандемии, но и с предрассудками, недопониманием и давлением общества из-за их необычных отношений.

Кадры с озвучки главной героини.