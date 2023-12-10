Мини-сериал "Проект Ренессанс" о персонажах из игры Nier Automata выйдет в 2024 году на YouTube

Мы потратили 3 года в Испании, город Валенсия, на бесплатный проект - почему?
Немного информации о сериале.
Молодой учёный работающий над созданием вакцины для крупной корпорации находит повреждённого андроида из далёкого будущего, которому учёный поможет вспомнить миссию.
В центре сюжета - сложные взаимоотношения героев, переплетающиеся во время пандемии, которая выявляет не только уязвимости общества, но и истинные человеческие качества. Главный герой, его возлюбленная и загадочный андроид из будущего сталкиваются не только с вызовами пандемии, но и с предрассудками, недопониманием и давлением общества из-за их необычных отношений.
Кадры с озвучки главной героини.
Очень жду выхода сериала! Особенно учитывая то, ,то он создан буквально на коленке, без финансовой поддержки и силами непрофессилнальных
Спасибо
Любопытно.
Спасибо большое
Мини-сериал только начнешь смотреть уже закончился. Серии то крохотные. Учитывая заставку и концовку всего 15 минут полезного действа.
Хронометраж 3,5 часа, вам понравится
Может, не будем говорить за других. По любом маловато будет. Только на разогрев и хватит. Вселенная расширяется, время бежит по другому.
Я автор и создатель данного кинопроекта
Жду с нетерпением, очень интересно 🤩
Спасибо
Ссылки в описании, и где они ? Проект заинтересовал, осталось дожить до 2024 года
Эта девушка робот. Ей неведомы чувства человеческие! Люди любите живых людей! Роботы заполонили нашу жизнь. Робот пылесос работает в каждом втором доме, а дети больше не помогают маме пылесосить!
Она не робот, а андроид им как раз понятны эмоции и любовь. Это мы и раскрываем в сериале