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NieR: Automata 07.03.2017
Экшен, Слэшер, Постапокалипсис, Научная фантастика
8.5 2 424 оценки

NieR: Automata получит уникальную коллекцию вин, выдержанных под саундтрек игры

Gutsz
Новости

Изысканным коллекционерам должен понравиться новый анонс от создателей NieR: Automata. Компания Square Enix совместно с одним из крупнейших магазинов Японии займется производством вина по мотивам игры. Лимитированная серия алкогольных напитков будет выделяться не только тематической упаковкой или названием — создатели применили действительно интересный подход к самому производству.

Вино по мотивам NieR: Automata, как и положено, выдерживалось в дубовых бочках на протяжении трёх лет. Главным нововведением в его производстве стало использование оригинального саундтрека. Как сообщается, вино настаивалось под вибрацию музыкальных композиций из игры.

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Всего таким образом было создано два вида вин, посвящённых 2B и её спутнику 9S. Они отличаются сортами винограда, но при этом имеют одинаковый комплект на продажу. Опробовать вино NieR: Automata можно всего за 560 рублей за один бокал и только в Японии. Целая бутылка обойдется в 6,7 тысяч рублей, в подарок к которой идет специальный кейс и бокал.

Напомним, ранее NieR: Automata пополнилась еще одной крайне интересной статуэткой, которая должна понравиться поклонникам франшизы. Была представлена парная фигурка 2B и Кайнэ в откровенных нарядах с возможностью раздевания.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
bysaturn

Какую только чушь не придумают, чтобы продать что-то фанатам)

1
SOLUS5678

Я бы попробовал.

1
Lenyaants

ты бы и мочу

-1
Yoshemitsu

Так там жи сюжет глубокий, как неотбеленный анус 2В. И по этому фигурки, секас-куклы, трусы актрисы озвучившей Паскаля и прочие "сокровища" втюхивают преданным хомя... фанатам Nier. Только непонятно, раз этих фанатов так много то чего прикрыли nier reincarnation?

1
Gelyr

Вселенная хайпанула вот и доят, только я одно не пойму как одно отменяет другое. В NieR: Automata глубокий сюжет и наличие сопутствующего или паразитирующего контента не отменяет глубину оригинала, по многим вселенным тоже продают всякую хрень, но ты же будешь мерить глубину сюжета игры по глубине бутылки в своей заднице, осторожнее там.

1
Yoshemitsu Gelyr

Я бы сказал оверхайпанула, и исключительно из-за жопы. А глубины в сюжете automata не больше чем в других третьесортных японоигр по типу Tales of Berseria. И именно потому что жопа, очень умный издатель и правообладатель радует фанов всякой хренью, а не новой игрой.

1
Gelyr Yoshemitsu

Ну не знаю, кому как. В Tales of Berseria сюжет слабее чем в Nier, но при этом это его не делает плохим. Может просто японские игры такого плана не для тебя, и я не в смысле ты отсталый и тд, а в смысле что тебе просто японщина не заходит и всё.

1
saa0891
Главным нововведением в его производстве стало использование оригинального саундтрека. Как сообщается, вино настаивалось под вибрацию музыкальных композиций из игры.

Какую хрень только не придумают ради пиара.

0
Пользователь ВКонтакте

Дальше ждём водку по Геншину 😃😃😃 // Andrey De-Yukio

0
ZAUSA

Нет, спасибо. Я лучше попью отечественную водичку заряженную от телевизора.

0
211186

Мир сошел с ума

0