NieR: Automata получит уникальную коллекцию вин, выдержанных под саундтрек игры

Изысканным коллекционерам должен понравиться новый анонс от создателей NieR: Automata. Компания Square Enix совместно с одним из крупнейших магазинов Японии займется производством вина по мотивам игры. Лимитированная серия алкогольных напитков будет выделяться не только тематической упаковкой или названием — создатели применили действительно интересный подход к самому производству.
Вино по мотивам NieR: Automata, как и положено, выдерживалось в дубовых бочках на протяжении трёх лет. Главным нововведением в его производстве стало использование оригинального саундтрека. Как сообщается, вино настаивалось под вибрацию музыкальных композиций из игры.
Всего таким образом было создано два вида вин, посвящённых 2B и её спутнику 9S. Они отличаются сортами винограда, но при этом имеют одинаковый комплект на продажу. Опробовать вино NieR: Automata можно всего за 560 рублей за один бокал и только в Японии. Целая бутылка обойдется в 6,7 тысяч рублей, в подарок к которой идет специальный кейс и бокал.
Напомним, ранее NieR: Automata пополнилась еще одной крайне интересной статуэткой, которая должна понравиться поклонникам франшизы. Была представлена парная фигурка 2B и Кайнэ в откровенных нарядах с возможностью раздевания.
Какую только чушь не придумают, чтобы продать что-то фанатам)
Я бы попробовал.
ты бы и мочу
Так там жи сюжет глубокий, как неотбеленный анус 2В. И по этому фигурки, секас-куклы, трусы актрисы озвучившей Паскаля и прочие "сокровища" втюхивают преданным хомя... фанатам Nier. Только непонятно, раз этих фанатов так много то чего прикрыли nier reincarnation?
Вселенная хайпанула вот и доят, только я одно не пойму как одно отменяет другое. В NieR: Automata глубокий сюжет и наличие сопутствующего или паразитирующего контента не отменяет глубину оригинала, по многим вселенным тоже продают всякую хрень, но ты же будешь мерить глубину сюжета игры по глубине бутылки в своей заднице, осторожнее там.
Я бы сказал оверхайпанула, и исключительно из-за жопы. А глубины в сюжете automata не больше чем в других третьесортных японоигр по типу Tales of Berseria. И именно потому что жопа, очень умный издатель и правообладатель радует фанов всякой хренью, а не новой игрой.
Ну не знаю, кому как. В Tales of Berseria сюжет слабее чем в Nier, но при этом это его не делает плохим. Может просто японские игры такого плана не для тебя, и я не в смысле ты отсталый и тд, а в смысле что тебе просто японщина не заходит и всё.
Какую хрень только не придумают ради пиара.
Дальше ждём водку по Геншину 😃😃😃 // Andrey De-Yukio
Нет, спасибо. Я лучше попью отечественную водичку заряженную от телевизора.
Мир сошел с ума