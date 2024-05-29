NieR: Automata получит уникальную коллекцию вин, выдержанных под саундтрек игры

Изысканным коллекционерам должен понравиться новый анонс от создателей NieR: Automata. Компания Square Enix совместно с одним из крупнейших магазинов Японии займется производством вина по мотивам игры. Лимитированная серия алкогольных напитков будет выделяться не только тематической упаковкой или названием — создатели применили действительно интересный подход к самому производству.

Вино по мотивам NieR: Automata, как и положено, выдерживалось в дубовых бочках на протяжении трёх лет. Главным нововведением в его производстве стало использование оригинального саундтрека. Как сообщается, вино настаивалось под вибрацию музыкальных композиций из игры.

Всего таким образом было создано два вида вин, посвящённых 2B и её спутнику 9S. Они отличаются сортами винограда, но при этом имеют одинаковый комплект на продажу. Опробовать вино NieR: Automata можно всего за 560 рублей за один бокал и только в Японии. Целая бутылка обойдется в 6,7 тысяч рублей, в подарок к которой идет специальный кейс и бокал.

Напомним, ранее NieR: Automata пополнилась еще одной крайне интересной статуэткой, которая должна понравиться поклонникам франшизы. Была представлена парная фигурка 2B и Кайнэ в откровенных нарядах с возможностью раздевания.