Серия NieR отмечает своё 14-летие

История японской игровой серии NieR началась еще в 2010 году с выхода первой части, когда компания Square Enix и студия попытались запустить спин-офф франшизы Drakengard. Запуск вряд ли можно назвать гладким; тем не менее, после выхода Nier: Automata и ремейка NieR Replicant она смогла закрепить за собой культовый статус в сообществе благодаря уникальному постапокалиптическому миру, драматическому сюжету и динамичным боевым механикам. Сегодня у франшизы официальный юбилей — серии NieR исполнилось ровно 14 лет.

В честь этого события на всех официальных страницах NieR в социальных сетях появилось небольшое обращение от разработчиков. Авторы игры поздравили игроков с знаменательным днем, который подарил множество новых эмоций как для них самих, так и для пользователей. Команда поблагодарила игроков за постоянную поддержку и фанатское творчество, креативность которого не перестает удивлять. К сожалению, на этом обращение закончилось, разработчики не поделились планами по развитию серии. Фанатам остается только продолжать следить за новостями и надеяться, что недавние слухи о третьей части были хотя бы отчасти правдивыми.

Также сегодня исполняется 3 года со дня выхода NieR Replicant ver.1.22474487139..., обновленной версии первой игры. Йоко Таро, создатель серии, присоединился к поздравлениям и поблагодарил игроков за столь пристальное внимание. Судя по его недавним сообщениям, он не может поверить в то, что его творение смогло так долго просуществовать, учитывая очень высокую конкуренцию со стороны других франшиз.