Square Enix представила очередную 2B фигурку по мотивам NieR:Automata ©

Издательство Square Enix анонсировало начало производства еще одной фигурки 2B по NieR:Automata. Фигурка 2.0 YoRHa Type B, которую создает Мицумаса Йошизава (Mitsumasa Yoshizawa) в рамках линейки Flare, в настоящее время не имеет ни цены, ни сроков выпуска.

Тем не менее, в сети было опубликовано изображение прототипа фигурки, с которым можно ознакомиться ниже.

Напомним, что игра NieR:Automata была выпущена в 2017 году на PlayStation 4 и PC, а в 2018 году состоялся релиз на Xbox One, при этом версия для Xbox включает в себя DLC "Колизей" и не требует дополнительных покупок. События игры разворачиваются вокруг персонажей по имени 2B и 9S, являющихся агентами организации Yorha, в задачи которой входит проведение различных боевых операций и сбор информации. Игра получила широкую популярность благодаря сюжету и персонажам в сочетании с элементами экшена, исследования и скролл-шутеру.

Издание NieR:Automata The End of YoRHa Edition доступно для Nintendo Switch по всему миру. Для Switch предусмотрена физическая версия с двусторонней обложкой, и это не облачная версия. Она включает все существующие DLC и новые костюмы NieR Replicant и Re[in]carnation.