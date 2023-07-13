Трейлер финальных эпизодов аниме NieR: Automata Ver1.1a ©

Компания A-1 Pictures опубликовала официальный трейлер к выходу заключительных четырёх эпизодов первого сезона аниме NieR: Automata Ver1.1a, которые выйдут в Японии 23 июля.

Аниме NieR: Automata Ver1.1a рассказывает историю андроидов 2B, 9S и A2 и их борьбу за возвращение в антиутопию, захваченную машинами. Человечество было изгнано с Земли механическими существами из другого мира. В последней попытке вернуть планету человеческое сопротивление посылает отряд солдат-андроидов — YoRHa, чтобы уничтожить захватчиков. Теперь война идет между машинами и андроидами... Война, которая вскоре может открыть давно забытую правду о мире.

Nier Automata - это популярная ролевая игра с элементами экшена, вышедшая 23 февраля 2017 г. под руководством Square Enix и при участии Platinum Games.