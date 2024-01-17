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об игре
Nightingale 22.02.2024
Экшен, Выживание, Кооператив
6.4 61 оценка

IGN показал 20 минут геймплея ролевой выживалки Nightingale

butcher69
Новости

Портал IGN опубликовал ролик с первым взглядом на 20 минут игрового процесса в первые часы Nightingale, грядущей ролевой игры о выживании в общем мире.

В новом геймплее Nightingale Пак приглашает игрока построить поместье, домашнюю базу, в относительно безопасном Abeyance Forest Realm.

В Nightingale вы бежите от "Бледного", таинственного явления, которое замораживает своих жертв во времени, и оказываетесь затерянными в царствах фейри, некогда соединенных ныне закрытыми порталами. Крафтите, стройте и сражайтесь за возвращение в город Найтингейл вместе с пятью другими игроками.

Nightingale выйдет в ранний доступ 22 февраля 2024 года.

3
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Zlobin_Evgeny

Выглядит не плохо вроде бы,но выживалки не моё

-1
Воин Уганды

Без сюжета типа? Без сюжета это шляпа.

-2