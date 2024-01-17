IGN показал 20 минут геймплея ролевой выживалки Nightingale

Портал IGN опубликовал ролик с первым взглядом на 20 минут игрового процесса в первые часы Nightingale, грядущей ролевой игры о выживании в общем мире.
В новом геймплее Nightingale Пак приглашает игрока построить поместье, домашнюю базу, в относительно безопасном Abeyance Forest Realm.
В Nightingale вы бежите от "Бледного", таинственного явления, которое замораживает своих жертв во времени, и оказываетесь затерянными в царствах фейри, некогда соединенных ныне закрытыми порталами. Крафтите, стройте и сражайтесь за возвращение в город Найтингейл вместе с пятью другими игроками.
Nightingale выйдет в ранний доступ 22 февраля 2024 года.
Выглядит не плохо вроде бы,но выживалки не моё
Без сюжета типа? Без сюжета это шляпа.