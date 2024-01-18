В новом геймплейном ролике Nightingale показали сражение с гигантским боссом

Nightingale - это элегантная ролевая игра на выживание и ремесло в общем мире от команды бывших разработчиков BioWare. В ее фантастическом окружении обитает множество интересных зверей, как прекрасных, так и ужасающих.
Apex Creatures - одна из категорий этих монстров, коллекция свирепых врагов, которые служат своего рода боссами для соответствующих биомов. Солнечный гигант был показан в трейлере Gamescom еще в августе, а сегодня портал IGN показал сражение с драконоподобным Хумбабой.
По задумке, Apex должны стать знаковыми существами каждого биома, поэтому дизайнеры хотели, чтобы они хорошо представляли окружающую среду. Из-за их важности их дизайн прошел через гораздо больше итераций, чем обычные существа, - они хотели, чтобы они выглядели уникально.
Nightingale выйдет в раннем доступе 22 февраля 2024 года.
Чепуха.
Бьют, бьют, а где раны?
Очередная ерунда, все копируют всех.
Те ж яйца только вид сбоку.
С интерфейсом переборщили, как-то ужасно сильно выделяется
Выглядит прикольно