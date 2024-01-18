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об игре
Nightingale 22.02.2024
Экшен, Выживание, Кооператив
6.4 61 оценка

В новом геймплейном ролике Nightingale показали сражение с гигантским боссом

butcher69
Новости

Nightingale - это элегантная ролевая игра на выживание и ремесло в общем мире от команды бывших разработчиков BioWare. В ее фантастическом окружении обитает множество интересных зверей, как прекрасных, так и ужасающих.

Apex Creatures - одна из категорий этих монстров, коллекция свирепых врагов, которые служат своего рода боссами для соответствующих биомов. Солнечный гигант был показан в трейлере Gamescom еще в августе, а сегодня портал IGN показал сражение с драконоподобным Хумбабой.

По задумке, Apex должны стать знаковыми существами каждого биома, поэтому дизайнеры хотели, чтобы они хорошо представляли окружающую среду. Из-за их важности их дизайн прошел через гораздо больше итераций, чем обычные существа, - они хотели, чтобы они выглядели уникально.

Nightingale выйдет в раннем доступе 22 февраля 2024 года.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
SpectacularRichard

Чепуха.

Бьют, бьют, а где раны?

Очередная ерунда, все копируют всех.

Те ж яйца только вид сбоку.

0
darkMarshall

С интерфейсом переборщили, как-то ужасно сильно выделяется

0
Zlobin_Evgeny

Выглядит прикольно

-2