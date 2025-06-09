Nightmares Awake - добавлены важные обновления

Друзья, мы продолжаем развивать Nightmares Awake и благодарим всех, кто делился с нами отзывами. Именно благодаря вашей обратной связи мы подготовили обновлённую демо-версию — с рядом улучшений, багфиксов и доработок.

Что нового:

• Добавлены настройки чувствительности мыши — один из самых частых запросов от игроков.

• Исправлены баги с сохранениями, чтобы вы могли проходить игру без риска потерять прогресс.

• Обновлены материалы и пересобраны шейдеры в стартовой комнате — мы существенно упростили их структуру и снизили нагрузку на систему.

• Оптимизация стала лучше: улучшено качество ряда текстур, без потери производительности.

• Удалена ошибка со светлячком, который иногда застревал и мешал прохождению.

• Проведены небольшие правки интерфейса, чтобы сделать взаимодействие с игрой комфортнее.

• Добавлена поддержка широкоформатных мониторов — теперь Nightmares Awake выглядит достойно на любой диагонали.

Надеемся, что эти изменения позволят вам с головой погрузиться в атмосферу тревожного сна, прочувствовать вселенную Nightmares Awake и вновь пройти по её лабиринтам страхов.

Обновлённая демо-версия уже в Steam и VK Play. Пробуйте и делитесь впечатлениями!

И также доступна в VK Play: https://vkplay.ru/play/game/nightmares-awake/.

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