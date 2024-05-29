Экшен-платформер Nine Sols вышел на ПК в Steam

Nine Sols от Red Candle Games наконец-то доступна для ПК в Steam. Это новая игра от авторов Detention и, прежде всего, Devotio, игры, подвергнутой цензуре Steam и GOG под давлением китайского правительства из-за скрытого изображения, высмеивающего Си Цзиньпина.

Nine Sols представляет собой 2D-платформер с богатой мифологией, рисованной графикой и боевой системой, вдохновленной Sekiro, игрой FromSoftware. Это говорят сами разработчики, которые открыто затронули эту тему во время презентации игры.

Разработчики определили ее как игру «таопанк», то есть она сочетает в себе элементы киберпанка с даосизмом и дальневосточной мифологией. В роли воина Йи игроку предстоит отправиться в поисках Девяти Сол, правителей этого забытого королевства. Его цель — месть, по причинам, которые будут объяснены на протяжении всей игры.