Ninja Gaiden 2 Black для PlayStation 5 получит физическое издание

На радость коллекционерам и фанатам серии, Ninja Gaiden 2 Black выйдет в физическом формате для PlayStation 5. Об этом стало известно вскоре после анонса игры на мероприятии Microsoft Developer Direct, где также была представлена Ninja Gaiden 4.

Эксклюзивное физическое издание будет доступно только через онлайн-магазин Play Asia. Его стоимость составит 61 евро, а отправка покупателям начнется 27 марта 2025 года.

Физическое издание включает:

Все языки, доступные в цифровой версии: японский и английский для озвучки, а также субтитры на 8 языках, включая французский, немецкий, испанский и китайский.

Минималистичный дизайн обложки, больше напоминающий постер.

Для цифровых игроков Ninja Gaiden 2 Black уже доступна на PC, Xbox Series X/S и PS5 за 49,99 евро или по подписке Game Pass.

Пока информация о специальном издании отсутствует. Однако очевидно, что физическая копия ориентирована на коллекционеров и поклонников физического формата игр.