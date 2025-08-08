Хвалебный трейлер Ninja Gaiden: Ragebound подчёркивает признание критиков

Сайд-скроллинговый экшен Ninja Gaiden: Ragebound получил хвалебный трейлер спустя неделю после выхода, подчёркивающий хвалебные отзывы критиков.

Ninja Gaiden: Ragebound, разработанная The Game Kitchen и изданная Dotemu, повествует о новом синоби клана Хаябуса, Кэндзи Модзу. После нападения на деревню и столкновения с Кумори из враждебного клана Чёрного Паука, они объединяются, чтобы предотвратить возрождение Повелителя Демонов.

Подобная играм Ninja Gaiden до появления 3D, эта игра представляет собой двухмерный сайд-скроллинговый платформер с множеством сложных противников и прыжков. В ней также появились новые механики, такие как «Гиперзаряд» для преодоления препятствий и сильных противников, а в некоторых моментах можно переключиться на Кумори, чтобы пройти ограниченные по времени участки и открыть путь вперёд.

Ninja Gaiden: Ragebound доступна на Xbox Series X/S, PS5, PS4, ПК, Xbox One и Nintendo Switch.