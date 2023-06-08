Разработчики симулятора жизни в киберпанковом городе Nivalis продемонстрировали захват движений ©

Во время Guerrilla Collective было представлено новое видео Nivalis, своеобразного симулятора жизни в контексте киберпанка. Разрабатываемая ION LANDS и издаваемая итальянским издателем 505 Games, игра в настоящее время ожидается исключительно на ПК.

Как объясняют разработчики:

«В Nivalis вы сами выбираете, как проводить время. В этом оригинальном симуляторе жизни с реалистичной погодой и сменой дня и ночи вы можете развивать свой бизнес, встречаться со странными и разными персонажами, заводить друзей и испытывать опасности и чудо этого киберпанк-города в воксельном стиле».

Добиться успеха в Nivalis будет непросто:

«Бандам нужны ваши органы, корпорации штрафуют вас за то, что вы дышите, и все это время земля под вашими ногами, кажется, рушится. Этот город вот-вот погрузится на дно океана, так что лучше поторопитесь и разбогатейте. Вы должны начать с самого низа: продуктовый киоск, может быть, киоск с лапшой или магазин со стимуляторами. В конечном итоге вы станете владельцем бара, ресторана или даже ночного клуба. В конце концов, ты будешь править всей своей жизнью ночью Нивалиса».

В качестве симулятора жизни в Nivalis мы сможем посвятить себя самой разнообразной деятельности: мы сможем управлять ресторанами, раменскими киосками или ночными клубами, или покупать и производить ингредиенты, готовить уникальные блюда или готовить коктейли, и мы даже будем иметь возможность порыбачить, если нам нужен момент отдыха. В настоящее время у нас нет даты выхода Nivalis, но вы уже можете добавить игру в желаемое в Steam.