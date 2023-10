No Man's Sky продолжает приносить разработчикам десятки миллионов прибыли

Космический симулятор No Man's Sky с исследованием бесконечных планет и строительством от студии Hello Games стал одним из самых скандальных проектов прошлого десятилетия. Релизная версия игры в корне отличалась от того, что обещали и показывали разработчики. Тем не менее авторам удалось вернуть доверие сообщества и сделать No Man's Sky чрезвычайно прибыльной игрой, которая продолжает приносить внушительные доходы даже спустя семь лет после релиза.

На прибыльность No Man's Sky обратили внимание на официальном сообществе игры на подфоруме Reddit. Как сообщается, за 2022 год космический симулятор принес Hello Games 39.7 миллиона фунтов стерлингов, что примерно равно 48 миллионам долларов. И эта сумма состоит исключительно из чистой выручки от продаж No Man's Sky на ПК и консолях. Для сравнения, за 2021 год студия заработала на игре немного меньше — 27.4 миллиона фунтов стерлингов.

Удивительно, как No Man's Sky спустя столько времени после релиза способно генерировать такую огромную прибыль для разработчиков. За все это время Hello Games не выпускала платных дополнений и радовала сообщество патчами и контентными обновлениями. Судя по всему, этого вполне хватает, чтобы с каждым годом поднимать интерес игроков к проекту. На фоне неоднозначного релиза Starfield, ожидается, что прибыль No Man's Sky в этом году вновь возрастет.