Шон Мюррей намекает на очередное обновление к No Man's Sky с помощью загадочных эмодзи

Шон Мюррей, геймдиректор No Man's Sky, начал намекать на следующий апдейт в серии твитов, в которых фигурирует определенный эмодзи, хотя последнее обновление для игры – Omega с экспедицией вышло чуть более месяца назад.

Последнее обновление, Omega, вышло 14 февраля. Оно изменило "Экспедиции", ограниченные по времени события, введенные в 2021 году, улучшив снаряжение и корабли, с которыми игроки начинают игру. Обновление внесло и другие изменения, выходящие за рамки этого режима, например возможность красть с побежденных пиратских грузовых кораблей, высаживаясь на них.

Первый намек на новое обновление появился в виде простого твита с эмодзи падающей звезды. Многие ветераны No Man's Sky узнают такие "эмодзи-твиты" как предвестники предстоящего контентного обновления, где каждый эмодзи связан с темой обновления. Это создает много места для спекуляций со стороны сообщества игры, и волнение только нарастает после того, как Мюррей повторил эмодзи в последующих твитах.

Падающая звезда может означать многое в игре про исследование космоса, но трейлер, показанный в прошлом году на The Game Awards в честь семилетия No Man's Sky, дал фанатам намек на то, что ждет в 2024 году. В трейлере были кадры с новым дизайном космической станции которую фанаты ожидали уже довольно давно, и датамайнеры изначально обнаружили эти новые ассеты космических станций еще в прошлом году.

Появится ли эта функция в предстоящем обновлении, узнаем в ближайшие недели или месяцы.