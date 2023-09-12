Совпадение? У No Man's Sky "самый большой месяц за последние годы" на фоне релиза Starfield ©

У игры No Man's Sky долгая и интересная история: начавшись с огромных ожиданий, игра от Hello Games разочаровала на старте, но затем смогла наверстать упущенное, став с годами одним из лучших космических симуляторов с элементами выживания, так что ее успех, конечно, не обусловлен какими-то факторами, не зависящими от возможностей команды разработчиков, но любопытно отметить, что "самый большой месяц за последние годы" для нее пришелся как раз на запуск Starfield.

Сравнения между этими двумя играми не утихают уже несколько лет. Несмотря на то, что это совершенно разные игры, многие хотят поставить Starfield и No Man's Sky на один уровень, часто для того, чтобы покритиковать игру Bethesda. Однако, несомненно, у этих двух игр есть общие черты: обе они основаны на исследовании космоса и планет.

Поэтому нельзя исключать, что подобная реакция на No Man's Sky могла быть вызвана, возможно, частично и косвенно, вниманием прессы к Starfield.

Если не считать того, что продолжающиеся разговоры об игре Bethesda вернули космический сеттинг в центр внимания, то вполне вероятно, что это вызвало общее сближение с No Man's Sky.

"Прошло 7 лет, и у No Man's Sky наступил лучший месяц за последние несколько лет, - написал Шон Мюррей, - На всех платформах: PC, Xbox, Game Pass, Nintendo Switch, PlayStation, Mac и VR. Добро пожаловать в сообщество".