Авторы No Rest for the Wicked не боятся ошибок, потому что уверены в качестве своей игры

Менее чем через месяц в Early Access дебютирует игра No Rest for the Wicked, вдохновленная серией Dark Souls. Ее разработкой занимается Moon Studios, ранее создавшая платформер Ori. А поскольку ее предыдущие игры издавались уже завершенными, остается только гадать, что побудило разработчиков выпустить проект в раннем доступе на этот раз.

Томас Малер, генеральный директор Moon Studios, прокомментировал это решение в интервью Game Informer:

"Я думаю, что для игр такой сложности нет другого выбора, кроме как выпускать их в раннем доступе. Либо вы создаете что-то поменьше и не рискуете, [...] либо вы можете создать игру такого масштаба [как No Rest for the Wicked ] и принять тот факт, что "не все сразу будет идеально".

No Rest for the Wicked - гораздо более амбициозная игра, чем серия Ori, поэтому медленное развитие проекта и внимание к отзывам фанатов вполне логичны. Хотя разработчики признаются, что они перфекционисты и хотели бы, чтобы все было отполировано с самого начала, они не боятся ошибок - которых вряд ли удастся избежать в раннем доступе, - потому что верят: если игра достаточно увлекательна, она понравится игрокам и простит им недостатки. К тому же разработчикам будет легко на них реагировать.

Подобное размышление можно сравнить с подходом студии Larian, которая выпустила Baldur's Gate 3 именно в раннем доступе. Несмотря на ошибки, присутствующие в игре даже после ее полноценного релиза, ролевая игра получила массу положительных отзывов, а разработчики с тех пор регулярно выпускают патчи.

Напомним, что No Rest for The Wicked дебютирует 18 апреля в Steam Early Access. Финальная версия также выйдет на PS5 и XSX/S.