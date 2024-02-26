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No Rest for the Wicked 2024 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
7.4 29 оценок

Для No Rest for the Wicked вышел новый тизер

AceTheKing
Новости

Издатель Private Division сегодня поделился новым тизером игры No Rest for the Wicked от Moon Studios, авторов дилогии Ori.

В тизере демонстрируются геймплейные моменты, а так же указано, что более подробно об игре разработчики расскажут уже 1 марта - в этот день разработчики должны поделиться новыми подробностями игры и продемонстрировать полноценный трейлер игры.

No Rest for the Wicked выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S в этом году. Ранний доступ на PC запланирован с апреля по июнь 2024 года - точная дата будет объявлена позже.

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