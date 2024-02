Для No Rest for the Wicked вышел новый тизер

Издатель Private Division сегодня поделился новым тизером игры No Rest for the Wicked от Moon Studios, авторов дилогии Ori.

В тизере демонстрируются геймплейные моменты, а так же указано, что более подробно об игре разработчики расскажут уже 1 марта - в этот день разработчики должны поделиться новыми подробностями игры и продемонстрировать полноценный трейлер игры.

No Rest for the Wicked выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S в этом году. Ранний доступ на PC запланирован с апреля по июнь 2024 года - точная дата будет объявлена позже.