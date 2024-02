Первый геймплей No Rest for the Wicked от авторов Ori демонстрирует битву с боссом

No Rest for the Wicked — это следующий проект от Moon Studios, разработчика серии Ori. Но вместо того, чтобы создавать еще один платформер в стиле Метроидвания, студия погрузилась в захватывающий мир ролевых игр и надеется произвести серьезное впечатление своим подходом к бою.

Сегодняшнее восьмиминутное видео демонстрирует исследования, бои, приготовление пищи и, конечно же, напряженную битву с боссом против гротескного Варрика Раздираемого.

1 марта вы можете ожидать еще больше игрового процесса и идей в рамках Wicked Insider, собственного шоу Moon Studio, которое расскажет еще больше об этой захватывающей ролевой игре.