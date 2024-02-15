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No Rest for the Wicked 2024 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
7.9 25 оценок

Первый геймплей No Rest for the Wicked от авторов Ori демонстрирует битву с боссом

monk70
Новости

No Rest for the Wicked — это следующий проект от Moon Studios, разработчика серии Ori. Но вместо того, чтобы создавать еще один платформер в стиле Метроидвания, студия погрузилась в захватывающий мир ролевых игр и надеется произвести серьезное впечатление своим подходом к бою.

Сегодняшнее восьмиминутное видео демонстрирует исследования, бои, приготовление пищи и, конечно же, напряженную битву с боссом против гротескного Варрика Раздираемого.

1 марта вы можете ожидать еще больше игрового процесса и идей в рамках Wicked Insider, собственного шоу Moon Studio, которое расскажет еще больше об этой захватывающей ролевой игре.

10
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Ar55555

чуствую будет хардкор!

2
saa0891

Они решили платформер в 3D сделать.

Их две части Ori были очень классными,посмотрим что у них в итоге получится.

1
pudovik1704

Огонь...ds на минималках

-3
Alex40001

у меня несколько вопросов почему Дон Кихот негр и где Санче Пансо

-5