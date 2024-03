Полтора часа геймплея ролевой игры No Rest for the Wicked

Eurogamer поделился видео, включающим 90 минут геймплея грядущей ролевой игры No Rest for the Wicked от Moon Studios. Это видео даст вам представление о том, как выглядит игра и как в нее играть.

В No Rest for the Wicked бой будет продуманным и тактическим с полосками здоровья и выносливости. Это приятный сюрприз, поскольку No Rest for the Wicked не будет ощущаться как «еще один» клон Diablo или Path of Exile. В No Rest for the Wicked также будут битвы с боссами и широкий выбор оружия. Каждое уникальное оружие будет иметь разные характеристики и чары, выделяющие его среди других. Более того, у каждого оружия будут разные руны, которые открывают комбинации.

В игре также будет что-то вдохновленное The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Точнее, игроки смогут готовить еду, чтобы исцелить себя. Еще одно большое отличие этой игры от большинства других ролевых игр — отсутствие маны. Вместо этого в игре будет индикатор концентрации, который увеличивается по мере того, как вы добиваетесь большего успеха в бою. Каждый класс также будет использовать концентрацию для своих особых способностей.

Также стоит отметить, что игра будет поддерживать как одиночный, так и кооперативный режим (до четырех игроков).

Релиз No Rest for the Wicked в раннем доступе Steam состоится 18 апреля.