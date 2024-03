Создатель игр Ori на 100% верит в направление, в котором движется Фил Спенсер

Томас Малер, соучредитель Moon Studios и создатель Ori, заявил, что полностью верит в направление, в котором Фил Спенсер развивает Xbox.



Мировые продажи игр Ori на данный момент составляют около 10 миллионов единиц на всех платформах. Как многие из вас знают, изначально игры вышли на Xbox и ПК, а затем были выпущены и для Nintendo Switch. Однако, в отличие от грядущей игры студии No Rest for the Wicked, игры Ori так и не вышли на платформы PlayStation.

Ori and the Blind Forest и Will of the Wisps были изданы Microsoft Studios (теперь Xbox Game Studios), и некоторые предполагают, что между Moon Studios и Microsoft не все гладко. Однако, по словам Малера, это не так, и он выразил уверенность, что Moon Studios будет делать "захватывающие вещи" с Microsoft в будущем. Креативный директор добавил, что полностью верит в то, что глава Xbox Фил Спенсер будет развивать бренд дальше.

"У меня не было никакого плохого конца, я уверен, что в будущем мы все еще будем делать интересные вещи с Xbox", - написал Малер в ответ на вопрос другого пользователя об отношениях между Microsoft и Moon Studios. "Мы просто хотели выпустить Wicked на всех платформах с поддержкой кроссплея, а тогда это было невозможно в рамках Microsoft. Я на 100% верю в то, куда движется Фил!"

В прошлом месяце представители Microsoft Фил Спенсер, Мэтт Бути и Сара Бонд рассказали о будущем Xbox, сообщив, что четыре старых эксклюзива для консоли Xbox переберутся на конкурирующие платформы: Grounded, Sea of Thieves, Pentiment и Hi-Fi Rush. По словам Спенсера, не исключено, что в будущем мультиплатформенными станут и другие игры Xbox.