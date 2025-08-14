Средневековый градостроительный симулятор Noble Legacy вышел в раннем доступе Steam

Средневековый градостроительный симулятор Noble Legacy от Studio 369 вышел в раннем доступе Steam. Игрокам предстоит восстановить былое величие королевства Гринвуд после разрушительной войны. Тайтл доступен за 880 рублей, а до 22 августа действует скидка 10%.
Игра объединяет глубину градостроительных симуляторов с захватывающим ролевым отыгрышем от третьего лица. Главный герой, вернувшийся с войны, видит родные земли в руинах и должен лично осмотреть каждую пядь территории, чтобы восстановить города, фермы и укрепления. Важно наладить отношения с мастерами и специалистами, иначе они уйдут в ужасе, оставив проект без ключевых ресурсов.
Studio 369 также представила дорожную карту: крупные обновления будут выходить раз в сезон, добавляя новые механики, здания и возможности для развития королевства. Noble Legacy позволяет почувствовать себя настоящим правителем, принимающим важнейшие решения, балансируя между экономикой, строительством и человеческими ресурсами. Каждое решение здесь влияет на судьбу королевства и его жителей.
Интересное явление. Это уже какой по счету? Я уже минимум 3-4 проекта подобных наблюдаю. Все как под копирку. Один движок, один сеттинг, буквально все одинаковое. Это сейчас клепают "околосимуляторы" как клепали про войну, типо Танненберг, Verdun и тд до бесконечности...
Я люблю такие симуляторы, но вечно все сыро и вечно ранний доступ, а через 10 лет от первочанальной игры ничего не остается.
Как же задрали они, что ни игра то ранний доступ
Ого системные требования.. Что то очень для такой игры.
Минимальные: Core i7-8700k (6 Core Equivalent) \ Оперативная память: 16 GB ОЗУ \ Видеокарта: GTX 1070
Рекомендованные: i7-9700K (8 Core Equivalent) or better \ Оперативная память: 32 GB ОЗУ \ Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070