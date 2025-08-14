Средневековый градостроительный симулятор Noble Legacy вышел в раннем доступе Steam

Средневековый градостроительный симулятор Noble Legacy от Studio 369 вышел в раннем доступе Steam. Игрокам предстоит восстановить былое величие королевства Гринвуд после разрушительной войны. Тайтл доступен за 880 рублей, а до 22 августа действует скидка 10%.

Игра объединяет глубину градостроительных симуляторов с захватывающим ролевым отыгрышем от третьего лица. Главный герой, вернувшийся с войны, видит родные земли в руинах и должен лично осмотреть каждую пядь территории, чтобы восстановить города, фермы и укрепления. Важно наладить отношения с мастерами и специалистами, иначе они уйдут в ужасе, оставив проект без ключевых ресурсов.

Studio 369 также представила дорожную карту: крупные обновления будут выходить раз в сезон, добавляя новые механики, здания и возможности для развития королевства. Noble Legacy позволяет почувствовать себя настоящим правителем, принимающим важнейшие решения, балансируя между экономикой, строительством и человеческими ресурсами. Каждое решение здесь влияет на судьбу королевства и его жителей.