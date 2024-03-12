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Nobody Wants to Die 2024 г.
Адвенчура, От первого лица, Научная фантастика
9.3 6 оценок

Нью-Йорк в 2329 году никогда не выглядел лучше, вышел трейлер к игре Nobody Wants to Die

KAMA33
Новости

Разработчик Critical Hit Games объявил о выходе нового детективного приключения в стиле нуар под названием "Nobody Wants to Die", действие которого разворачивается в Нью-Йорке в 2329 году.

Добро пожаловать в мрачный Нью-Йорк 2329 года, где люди обрели великий дар — бессмертие, за которое однако кому-то нужно платить. Едва не погибнув, детектив Джеймс Карра берётся за неофициальное дело, в котором ему помогает только юная полицейская атташе Сара Каи. Вместе они следуют по пути серийного убийцы и используют время, чтобы раскрыть тёмные тайны городской элиты.

«Nobody Wants to Die» работает на движке Unreal Engine 5 и на данный момент выглядит потрясающе. Выпуск игры планируется на 2024 год для ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

55
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Talendor3

киберпанк и биошок

21
kxmpressed

Похоже референсами сюжета были "Видоизмененный углерод" и серия Pop Squad из "Любовь, смерть и роботы".

5
Darkside1488

the ascent почти как-то

0
Случайный Игрок

Настоящий некстген подъехал?

0
hamshut

Как понял это без одного геймплейного кадра?)

6
JustA_NiceGuy
https://www.youtube.com/watch?v=PDpsmhRBev8 - 4k
0
Джонни ди

ну а чё нарики не валяюца на улице? не по канону)

0
Sinmax

напоминает первый тизер-трейлер киберпанка. тоже куча бессмысленного слоу-мо и отдаленное отношение к финальному продукту.

0
Палыч Роков
«Nobody Wants to Die» работает на движке Unreal Engine 5 и на данный момент выглядит потрясающе.

На этом ублюдском движке ещё не выходило ни одной нормально работающей игры, более-менее это только Remnant 2, остальное в плане оптимизации просто треш

0
RaptoR BTR

Deus Ex прям какой-то...

-2
plonet

имба

-2
grendel777

этот город, как и страна где он расположен, столько не протянут. )) и через 300 годов кто-то ещё будет носить шляпы и замызганые плащи из 60-х 20-го века? )))) опять спёрли шикарный замысел "бегущего" и переосмысливают на своё усмотрение....и никто не попробовал сделать игру по книге.

-6
MаD

Сразу какими-то Remedy повеяло)

-7