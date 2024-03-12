Нью-Йорк в 2329 году никогда не выглядел лучше, вышел трейлер к игре Nobody Wants to Die

Разработчик Critical Hit Games объявил о выходе нового детективного приключения в стиле нуар под названием "Nobody Wants to Die", действие которого разворачивается в Нью-Йорке в 2329 году.
Добро пожаловать в мрачный Нью-Йорк 2329 года, где люди обрели великий дар — бессмертие, за которое однако кому-то нужно платить. Едва не погибнув, детектив Джеймс Карра берётся за неофициальное дело, в котором ему помогает только юная полицейская атташе Сара Каи. Вместе они следуют по пути серийного убийцы и используют время, чтобы раскрыть тёмные тайны городской элиты.
«Nobody Wants to Die» работает на движке Unreal Engine 5 и на данный момент выглядит потрясающе. Выпуск игры планируется на 2024 год для ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
киберпанк и биошок
Похоже референсами сюжета были "Видоизмененный углерод" и серия Pop Squad из "Любовь, смерть и роботы".
the ascent почти как-то
Настоящий некстген подъехал?
Как понял это без одного геймплейного кадра?)
ну а чё нарики не валяюца на улице? не по канону)
напоминает первый тизер-трейлер киберпанка. тоже куча бессмысленного слоу-мо и отдаленное отношение к финальному продукту.
На этом ублюдском движке ещё не выходило ни одной нормально работающей игры, более-менее это только Remnant 2, остальное в плане оптимизации просто треш
Deus Ex прям какой-то...
имба
этот город, как и страна где он расположен, столько не протянут. )) и через 300 годов кто-то ещё будет носить шляпы и замызганые плащи из 60-х 20-го века? )))) опять спёрли шикарный замысел "бегущего" и переосмысливают на своё усмотрение....и никто не попробовал сделать игру по книге.
Сразу какими-то Remedy повеяло)