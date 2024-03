Нью-Йорк в 2329 году никогда не выглядел лучше, вышел трейлер к игре Nobody Wants to Die

Разработчик Critical Hit Games объявил о выходе нового детективного приключения в стиле нуар под названием "Nobody Wants to Die", действие которого разворачивается в Нью-Йорке в 2329 году.

Добро пожаловать в мрачный Нью-Йорк 2329 года, где люди обрели великий дар — бессмертие, за которое однако кому-то нужно платить. Едва не погибнув, детектив Джеймс Карра берётся за неофициальное дело, в котором ему помогает только юная полицейская атташе Сара Каи. Вместе они следуют по пути серийного убийцы и используют время, чтобы раскрыть тёмные тайны городской элиты.

«Nobody Wants to Die» работает на движке Unreal Engine 5 и на данный момент выглядит потрясающе. Выпуск игры планируется на 2024 год для ПК, PS5 и Xbox Series X|S.