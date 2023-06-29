Ролевая адвенчура Noob: The Factionless получает высокие оценки от пользователей ©

Компания Microids совместно со студией Olydri Games рады объявить о выпуске игры Noob: The Factionless на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК в Steam. После успешной фазы раннего доступа на платформе Steam, официальный релиз игры означает продолжение приключений и новые возможности для игроков. Также игра начала получать множество положительных отзывов от пользователей. К минусу можно отметить то, что проект недоступен на русском языке.

Noob: The Factionless – это захватывающая RPG, где четыре отважных героя из гильдии Rush отправляются в мир Horizon, чтобы стать элитой и достичь высшего уровня, столкнувшись с сотнями монстров. Игроков ожидает более 50 часов увлекательного геймплея, свыше 750 аватаров для взаимодействия, более 300 карт для исследования, а также возможность настраивать и улучшать своих персонажей. Авторы заявляют, что в мире Noob: The Factionless нас ждет захватывающее путешествие.