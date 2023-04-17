Nosgoth Возвращение легендарной онлайн игры ©

31 мая 2016 года серверы Nosgoth были отключены и фанаты вселенной Legacy of Kain, а также самой игры Nosgoth потеряли возможность вернуться в этот кровавый и готический мир. Однако в 5 апреля 2019 года игру возродили и с тех пор активно развивают. Как возродили игру Nosgoth и что в ней нового, сейчас расскажем.

Главное меню возрождённой игры Nosgoth.

История возрождения игры Nosgoth берёт начало летом далекого 2017 года.

21 июля 2017 года, ранее неизвестный нам парень из Мичигана под ником RaT, который даже ранее никогда не играл в эту игру, нашел на Facebook информацию о том, что игра Nosgoth закрылась. Люди всё ещё оставляли сообщения о том, что хотят найти способ снова в неё сыграть, подписывали петицию, что б разработчики вернули игру. У RaT уже был опыт возрождения игры, а именно "Wizard Wars". Так что попытка возродить Nosgoth — это был новый вызов.

Летом 2017 году он взялся за это дело, Он смог восстановить работу лаунчера который выдавал белый прямоугольник, смог запустить игру, которая выдавала ошибку об отсутствии серверов, и внутри самой игры смог найти ключ шифрования ресурсов игры, благодаря чему получил доступ к всем внутренним файлам: модели, текстуры, анимации и т.д.

Спустя год ему удалось открыть меню игры и даже поиграть за ещё не вышедшего класса Rahabim в одиночном матче. Учитывая, что клиент игры мог запустить тот же Tutorial, значит он имел серверную составляющую, после чего началась работа над тем, чтобы сделать сервер из клиента игры. Процесс создания сервера был сложен тем, что если бы игра была жива, он мог бы увидеть какими пакетами обменивается официальный сервер с клиентом игры, и просто собрав эти данные, было бы понятно, что есть движение игроков, что есть выстрел, и т.д. В его ситуации прошлось по крупицам собирать всё это. За почти 2 года работ, ему удалось воссоздать серверную часть игры.

Весной 2019 года работа подходила к концу, разобравшись в API, авторизации Steam аккаунта, запуска выделенного сервера, создания приватного лобби, восстановления кэша игры с всеми изображениями, иконками и миниатюрами, и много чего другого, сервер был в шаге от запуска. И так 5 апреля 2019 года был создан новый лаунчер и запущен первый работающий сервер.

Фанаты игры были просто в восторге. Наплыв игроков был просто огромен, а сервер всего один, и то первая сырая версия. В итоге из ~100 желающих сыграть, возможность выпадала всего восьми, т.к. лобби рассчитано на 8 игроков (4vs4).

Дорабатывая свой проект, он смог создать несколько лобби, восстановить матчмейкинг который исходя из пинга и рейтинга игрока сам создаёт лобби на определённом сервере и балансирует игроков. Если игроки в Европе, то выпадает европейский сервер. Если игроки из штатов, то будет американский сервер. Да, были подняты сервера в нескольких странах: Австралии, Германии, Швеции, Россия (Обнинск), Сев.Америка (Мичиган).

Статус работы серверов Nosgoth.

Проект не стоит на месте и развивается не только восстанавливая весь функционал, но и добавляя тот, что так и не вошел в официальную версию игры:

В игру можно установить русскую локализацию, которая так и не попала в официальную версию игры, и которую вы можете при необходимости скачать и установить;

Создана новая статистика и рейтинг игроков. Старые данные из 2016 года при этом увы не вернуть;

Восстановлен новый недоделанный класс за вампиров, а именно Rahabim;

Восстановлены способности классов, которые также не попали в официальную версию игры;

Доработан баланс между классами;

Восстановлено накопление опыта и монет;

Восстановлена кузница;

Восстановлен магазин скинов оружия с визуальными эффектами;

Восстановлено получение бонусов по окончанию игры, в том числе и получение сундуков, из которых выпадает случайное оружие с визуальным эффектом;

Восстановлены и сразу разблокированы все скины, которые теперь не нужно покупать;

Восстановлены все режимы игры Team Deathmatch, Capture The Body, Flashpoint;

Восстановлены испытания, за выполнение которых можно получить сундук.

Всё это постепенно встроили в игру, попутно дорабатывая. Например, у класса Rahabim были модели и движение, но не было способностей, их собрали из разных ресурсов самой игры, взяв что-то у других классов и переделав их. Русский язык хоть и не доделан, но всё же работает и упрощает освоение игры для русскоязычных игроков. В ходе игры чувствовался дисбаланс классов и их способностей, что постепенно балансировалось и тем самым дорабатывалось. Проделана огромная работа для восстановления игры. Сейчас ведутся активные работы над добавлением новых карт, однако с этим, конечно, очень сложно, т.к. без утилит разработчиков, в игру не так просто добавить что-то новое, т.к. это уже есть неоригинальный контент, который игра отвергает.

Дабы не провоцировать издателя, о том, что игра возрождена энтузиастом, информация о возрождении игры на всякий случай не афишировалась, т.к. проект мог быть закрыт по требованию правообладателя. Тоже самое касается и заработка, т.к. игра является интеллектуальной собственностью, то зарабатывать на чужом творении нельзя, в связи с чем все поднятые сервера — это благотворительность фанатов. Однако с недавних пор, когда Embracer выкупила у Square Enix западные студии и их франшизы, было принято решение, что пора бы уже выйти из тени, и показать проект большому кругу лиц. К тому же сейчас проект не такой сырой как был на начальных этапах, что должно лучше удержать новых игроков.

В итоге, Nosgoth жив, в него могут поиграть все желающие, начиная от фанатов Legacy of Kain которые с 2003 года не видели новых игр по этой вселенной и им просто приятно себя почувствовать в этом мрачном готическом мире, и заканчивая новыми игроками, некоторые из которых играли в эту игру будучи школьниками в 2015-2016 году, а сейчас возвращаются и в восторге от того что игра снова жива.

Ввиду закрытости проекта, в игру играет ограниченное количество игроков, которые собираются каждый вечер, ближе к 21ч по МСК и играют примерно до 2ч ночи, набирая по 2-3 лобби. Однако после этой новости приток игроков возможно будет больше для круглосуточных игр.

Скачав и установив мод который установит новый лаунчер игры, все желающие могут сыграть в Nosgoth. При необходимости игру Nosgoth можно русифицировать.

Nosgoth вернулся!