Square Enix удалило защиту Denuvo из Octopath Traveler 2

Сегодня издательство Square Enix в очередной раз удалила защиту Denuvo из своей игры: от австрийской защиты избавилась Octopath Traveller 2.
Denuvo была удалена всего спустя полгода после релиза игры, до удаления защиты игра оставалась невзломанной.
Octopath Traveler 2 - Пошаговая ролевая игра, в которой вам предстоит начать приключение в роли одного из восьми героев, обладающих разными предысториями и навыками. Во время прохождения игры вы сами будете решать куда вам следует идти и чем заниматься.
а что это собственно такое?
И на эту двухмерную Х поставили денуву? Её даже и даром брать никто не будет
Значит пора брать!
у этой инди игры была денуво ?зачем?
Русского языка нет. Я тут на англосаксонском ничего не отуплю 🤷♂️
Пиксельная дрянь, делалась для Сеги 32 Bit.
2я такая же зевота как и 1я?
один в один.
Первая довольно скучная
и первая и вторая мерзкий, унылый, пиксельный кал.
Octopath Traveler 2 игра ведать не очень раз Денову стояла. Ведьмак 3, БГ 3 тому подтверждение.
Ну если по чесноку у гог все игры без защиты