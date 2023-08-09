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Octopath Traveler 2 24.02.2023
6 20 оценок

Square Enix удалило защиту Denuvo из Octopath Traveler 2

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AceTheKing
Новости

Сегодня издательство Square Enix в очередной раз удалила защиту Denuvo из своей игры: от австрийской защиты избавилась Octopath Traveller 2.

Denuvo была удалена всего спустя полгода после релиза игры, до удаления защиты игра оставалась невзломанной.

Octopath Traveler 2 - Пошаговая ролевая игра, в которой вам предстоит начать приключение в роли одного из восьми героев, обладающих разными предысториями и навыками. Во время прохождения игры вы сами будете решать куда вам следует идти и чем заниматься.

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12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Ray Liotta

а что это собственно такое?

-1
Kratos.s

И на эту двухмерную Х поставили денуву? Её даже и даром брать никто не будет

-1
Strannik110

Значит пора брать!

-2
vertehwost

у этой инди игры была денуво ?зачем?

-2
HoganHog

Русского языка нет. Я тут на англосаксонском ничего не отуплю 🤷‍♂️

-2
TRADS80

Пиксельная дрянь, делалась для Сеги 32 Bit.

-4
evil_capcha

2я такая же зевота как и 1я?

-3
a-kun

один в один.

-3
evil_capcha a-kun

Первая довольно скучная

-2
a-kun evil_capcha

и первая и вторая мерзкий, унылый, пиксельный кал.

0
TRADS80

Octopath Traveler 2 игра ведать не очень раз Денову стояла. Ведьмак 3, БГ 3 тому подтверждение.

-5
evil_capcha

Ну если по чесноку у гог все игры без защиты

-2