Square Enix удалило защиту Denuvo из Octopath Traveler 2 ©

Сегодня издательство Square Enix в очередной раз удалила защиту Denuvo из своей игры: от австрийской защиты избавилась Octopath Traveller 2.



Denuvo была удалена всего спустя полгода после релиза игры, до удаления защиты игра оставалась невзломанной.

Octopath Traveler 2 - Пошаговая ролевая игра, в которой вам предстоит начать приключение в роли одного из восьми героев, обладающих разными предысториями и навыками. Во время прохождения игры вы сами будете решать куда вам следует идти и чем заниматься.