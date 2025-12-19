Of Ash and Steel: Обновление 1.05 уже доступно

Долгожданный патч 1.05, который направлен исправить основные ошибки и баги игры связанные с исчезнованием квестовых ключевых предметов и неработающих квестов наконец-то вышел и доступен для скачивания.
При первом запуске версии 1.05 автоматически создается резервная копия сохранений старой версии, на всякий случай. При загрузке сохранения старой версии (до 1.05) произойдет несколько важных вещей:
- Запустится скрипт восстановления пропавших квестовых предметов (в фоновом режиме)
- Произойдет автосохранение с обновлением текущего сохранения до версии 1.05 с новой логикой сохранения и загрузки. Все последующие сохранения текущей сессии будут уже с обновленным загрузчиком.
Пропавшие квестовые предметы
При первой загрузке на версии 1.05 скрипт попробует восстановить все исчезнувшие из мира квестовые предметы проверяя наличие их в инвентаре и по некоторым другим косвенным признакам вроде начала или завершения квеста.
Если по какой-то причине скрипт отработал не до конца и вы все еще не видите нужный предмет в инвентаре, воспользуйтесь командой spawnitem (об отладочных командах чуть ниже).
Это актуально только при загрузке сохранения версии 1.04, где предметы уже пропали в сохранении. В новой игре на 1.05 такой проблемы быть не должно.
Убитые квестовые NPC
Если вы случайно убили сюжетного NPC раньше времени, воспользуйтесь командой setalivenpc - лучше всего вводить её на расстоянии от места смерти персонажа или после ввода команды отойти и войти в радиус появления NPC.
Ниже мы приложим список персонажей которых можно было убить раньше времени.
Ближайшие планы по следующим обновлениям
- 1.05b - Форма для репортов проблем внутри игры и автоматизированный репортер при крашах.
- 1.06 - Крафт: корректировка рецептов, создание и улучшение "Легенды", усиление двуручных топоров и молотов + некоторые улучшения исходя из полученной обратной связи (вроде возможности создавать сразу несколько предметов за раз).
- 1.07 - Общий патч: фиксы по квестам, игровым механикам, ошибкам логики;
- 1.08 - Балансный апдейт: обновление и улучшение боевых механик которые либо работают не так как задумано изначально, либо с ними возникают проблемы.
Где-то к версии 1.10 мы должны подобраться к первым серьезным улучшениям которые влияют на использование оперативной и видеопамяти - это должно позитивно повлиять на скорость загрузки игры и стабильность в целом.
Полный список изменений в обновлении 1.05
Основные изменения
- Полностью обновлена логика загрузчика, из-за которой при загрузке могли пропадать предметы;
- Обновлена логика некоторых динамичных объектов, которая могла привести к наслоению объектов и лишнему мусору на уровне;
- При первой загрузке на версии 1.04 (с патчем 1.05) скрипт попытается восстановить пропавшие квестовые предметы;
- Поправлен дюп предметов-контейнеров в инвентаре;
- Исправлено несколько утечек памяти при частой загрузке и сохранении;
- Исправлено несколько ошибок, из-за которых игра могла неожиданно вылетать в городе.
Квесты
- Шейд теперь забирает кольцо по первому заданию;
- Дополнена логика Чугуна по квесту "Кто стучит не только киркой" если его обойти;
- Дополнена логика квеста Чада на поиск его доспехов;
- Джер теперь корректно завершает задачу при отдаче рецептов;
- Дополнена логика работы квеста “Дело на пять минут” у персонажа Хуцут;
- Дополнена логика поведения Хуцута по квесту "Дело на пять минут", он больше не может погибнуть при атаке монстров (начало квеста);
- Если Хуцут погибает от враждебных животных, но квестовый компас сдан, то квест персонажа закрывается;
- Дополнена логика проигрывания диалогов Маджара по вопросам о Рухе;
- Скорректирована награда охотника Хальда;
- Поправлена логика по квесту "Отбросы общества" при диалоге с персонажами Паскаль и Шай;
- Исправлен диалоговый блок Короделиуса по поводу Лепестника;
- Поправлена динамическая задача Короделиуса по созданию супер-зелья;
- При лучшем исходе с голодными лесорубами Аким выдаёт верную награду;
- Поправлено имя свинки Стипе;
- Дополнена квестовая логика Иржи по квесту Банкира;
- Исправлена ошибка с мешочками Лиса;
- Поправлена награда по квесту "Лучшая закуска в мире";
- Поправлена награда по квесту "Шкуры для Густава";
- Поправлены награды по квесту "Состязания охотников";
- Поправлено условие у Брока по квесту когда урчит живот;
- Поправлен один диалог с Горчицей;
- Поправлена логика квеста "Горячие булочки Тибора";
- Поправлена невозможность атаковать культистов в пещере;
- Поправлено местоположение вражеских отрядов в финале;
- Далар корректно удаляется из сцены после взаимодействия;
- Поправлен один из вариантов диалогов с Хоганом который приводил к отключение торговли;
- Скорректировано положение Пинкера в порту;
- Поправлены условия для спасения Скиббса;
- Удалена зона собственности в порту которая мешала поговорить с Крысой;
- Ламберту добавлен тег несмертельного урона до момента конфронтации с ним (Новая игра);
- Скорректировано время обращения у Детей Луны согласно распорядку дня;
- Скорректирован диалог убеждения Плута через ПРЦ;
- Скорректирован маршрут Ирвина по дороге из замка;
- Загруженные квестовые интеракции при загрузке корректно отображают визуальные эффекты взаимодействия;
- Поправлена строка диалогов обучения у Белтрана, Ирвина, Курта во время сюжетных решений;
- Люцио, Годранк, Гораций и Венегас теперь корректно меняют внешность по ходу сюжета;
- Поправлен диалога Плута с проверкой на ПРЦ;
- Блада нельзя убить раньше времени (Новая Игра);
- Поправлен диалог с Зезе касательно чесалки;
- Поправлена загрузка решётки в шахтах в разных состояниях;
- Добавлена анимация при взаимодействии с мертвым телом в шахтах;
- Добавлена награда по квесту "Сломанный Мост";
- Добавлена пропущенная запись в журнал Граго по квесту "Жажда знаний";
- Добавлен распорядок дня для квестовых работников Альфарда;
- Добавлен распорядок дня для Орика и Норки;
- Поправлен диалог с Годранком который позволял дважды сообщить о взятии форта и вернуться в 3 главу;
- Поправлена реплика Талгата которая могла привести к застреванию персонажа в диалоге;
- Исправлено несколько стражников у которых торчат волосы через шлем;
- Поправлен небольшой визуальный глитч у камня в шахтах;
- Закрыт маленький проход в шахты через щель над воротами;
- Добавлен дополнительный способ выбраться из катакомб в долине;
- Поправлено взаимодействие с сетью по квесту “Рыбный День”;
- Убран тег неуязвимости у грибника.
Игровой процесс
- Если атаковать стражника его союзники придут к нему на помощь;
- Поправлены новые точки отдыха по высоте;
- При использовании зелий лечения в бою персонаж теперь может двигаться, сама анимация ускорена на 25%;
- Немного обновлена логика рычагов;
- “Легенда” теперь корректно выбирает тип добивания в зависимости от того двуручный он или одноручный;
- Поправлено отображение нескольких бойцов Ранты;
- Поправлено местоположение открытия карты на башне Вольных Охотников чтобы оно не пересекалось с флагом;
- Исправлен свап предметов экипировки (когда смена разных слотов приводила к дупликации или замене);
- Исправлена возможность смены стоек в момент доставания оружия при отсутствии навыка;
- Арбалеты снова работают как должны;
- Сумма штрафа снижена на 75% (временно);
- NPC теперь корректно реагируют на кражу предметов (дерутся или зовут стражу);
- Страже добавлен вражеский тег бандитов;
- Поправлен коллайдер рядом с домом Нереста который не давал запрыгнуть на камень с растением;
- Исправлено автоматические применение факела при покупке их у торговцев;
- Поправлен урон от хедшотов для луков и арбалетов;
- В два раза увеличена крепкость отмычек;
- Добавлен цикл анимации после рыбалки;
- Используемый факел продолжает использоваться после загрузки;
- Хранилище и стойки оружия корректно сохраняют предметы;
- Исправлен урон от кровотока который наносят монстры;
- Выход из Бурмы теперь корректно подгружает внешние слои города;
- Персонажи которые следуют за игроком теперь отходят от него если подойти в упор к ним (на случай застревания в узких проходах);
- Поправлено отображение двуручного меча "Легенда" в катсценах;
- Скорректирована навигационная меш у городских ворот которая мешала отряду пройти внутрь;
- Поправлено несколько лестниц летающих в воздухе;
- Поправлено несколько висящих в воздухе ловушек;
- Увеличена дистанция карманного воровства (раньше, если персонаж немного двигался, это могло прервать процесс кражи раньше времени);
- Черепахи больше не рейд-боссы, они корректно пробиваются тяжелыми атаками;
- В ночлежке теперь есть кровать для игрока;
- Ирвин даёт полный опыт при убийстве монстров;
- Снижено здоровье у Кригса в Ранте;
- Если брошенный факел на земле еще горит - его можно поднять;
- Снижена интенсивность эффекта Красного Неба;
- Снижена интенсивность туманной погоды на болотах;
- Немного пересмотрен опыт за монстров более высокого тира в своём классе: разница между молодыми и обычными особями значительно увеличена;
- Поправлен рецепт пирожка с капустой;
- Поправлен вылет при использовании хряка контрабандистов;
- Поправлена анимация болотной мухи которая отправляла её в космоc;
- Штраф за драку без причины теперь корректно начисляется;
- Поправлен шанс появления в пуле диалогов у NPC обсуждения последних слухов;
- Доски с объявлениями корректно обновляют ежедневные задания гильдии могильщиков;
- Поправлена коллизия фоторежима;
- Густав теперь так же учит редким трофеям.
Звук и музыка
- Звуковой файл завершения боя перенесён в категорию боевой музыки (теперь его ползунок влияет на громкость);
- Назначены корректные классы для звуков которые не реагировали на слайдер громкости.
Мир
- Исправлено несколько интеракций для NPC.
- Поправлена пост-обработка на болотах.
Улучшения игрового процесса
- Стража теперь показывает сумму штрафа при аресте;
- Штраф показывается при совершении преступления;
- Добавлены специальные места для перемотки времени (они позволяют пропустить время и расположены во всех ключевых локациях, однако они не восстанавливают здоровье и усталость и немного снижают голод и жажду);
- Добавлен новый коллайдер для торговцев для взаимодействие с ними через прилавки;
- Кнопка скупки обозначается отдельным цветом и показывает сверху покупаемые вещи.
- Добавлена детализированная карта-стенд в городе;
- При ЛВК 30+ замки взламываются автоматически.
UI\UX
- Немного скорректирована камера цирюльника;
- Игрок скрывается перед досками объявлений чтобы не попадать в кадр;
- SpaceBar позволяет поставить катсцену на паузу;
- Быстрые и автосохранения теперь отсортированы по дате;
- Добавлена кнопка “продолжить” в главном меню и при смерти которая загружает последнее сохранение;
- Добавлено отображение урона от эффекта кровотечения у противников;
- Дополнена логика в торговле — пустые слоты должны сдвигаться в сторону пустой ячейки чтобы избежать дюпа предметов;
- Обновлён HUD полоски здоровья — убрана отметка усталости, которая раньше отвечала за выносливость, а сейчас за неё отвечает жажда;
- Поправлено отображение стрел в боевой режиме;
- Записки с доски объявлений можно снять кликом мыши по кнопке;
- Предметы которые являются чьей-то собственностью теперь отмечены красным;
- Имена персонажей отображаются в субтитрах диалогов;
- Улучшено отображение в режиме Ранта (21:9);
- Улучшено отображение героя в подборе колоды Ранты (21:9);
- Улучшено отображение карты (21:9);
- Улучшено отображение инвентаря (21:9);
- Улучшено отображение журнала (21:9);
- Улучшено отображение рыбалки (21:9);
- Улучшено отображение лагеря (21:9);
- Улучшено отображение большинства рабочих станков (21:9);
- Добавлено время суток на компасе.
Локализация:
- Поправлена локализация лопаты на разных языках
Отладочная консоль (Shift + F12)
Если у вас возникли проблемы с пропавшими предметами или убитыми NPC, отладочная консоль может помочь вам продолжить игру. Воспользуйтесь следующими командами.
Вы можете найти список ID персонажей и предметов в этой таблице.
- spawnitem (ID) - создаёт предмет перед игроком (spawnitem oldgoblinnote)
- debugsettrigger (ID) - проставляет триггер (debugsettrigger quest1done)
- debugunsettrigger (ID) - выключает триггер (debugunsettrigger quest1done)
- forceenablespeak (ID) - включает возможность говорить персонажу (forceenablespeak Nerest)
- additemid (ID) - добавляет предмет в инвентарь (additemid item_01)
- teleportnpc (ID) - телепорт НПЦ к игроку (teleportnpc Nerest)
- setalivenpc (ID) - оживляет НПЦ (setalivenpc Nerest)
- removelodlevels all - отключает все слои LOD если они наслоились на карте
- forcefollownpc (ID) - заставляет НПЦ идти за игроком (forcefollownpc Nerest)
- setquest (ID) - выбирает квест для startquest, completequest, setactivetask, setcompletetask (setquest quest1)
- startquest (ID) - стартует квест (startquest quest1)
- completequest (ID) - завершает квест (completequest quest1)
- setactivetask (ID) - добавляет задачу (setactivetask task01)
- setcompletetask (ID) - завершает задачу (setcompletetask task01)
Фух. Наконец-то. Именно ради этого патч ждал целый месяц.
Рано радуетесь))патч исправил очень мало((оптимизацию вообще не правили(как была утечка памяти так и осталась((
Попробуй на 12 директ перейти, -dx12
Мне, вроде, помогало фиксануть утечку и очень сильно поднимало фпс. Но люди в дискорде писали, что dx12 был убран из-за проблем с ОЗУ, но я хз каким образом, но смог его включить. Правда только на пиратке, ещё под версией 1.04
в городе совсем беда..
20гб видео не хватает
Мне и 8гб нормально хватало. Это утечки. У меня с ОЗУ так же было. На 11 директе в 32гб забивает и фризит, в то время как на 12 меньше 20гб жрало. Я где-то в сабжах видел, у человека и 64гб ОЗУ игра сжирала.
наканецта черепах починили
Снизошли
не густо... ждёмс 1.10... фпс в городе вроде как и хороший под соточку но статеры херачат каждые 2 метра и оперативу с видео памятью всю в нулину сжирает с дальнейшими вылетами... Таких бесячих статтеров даже в обливионе не было учитывая его оптимизацию и то что там урина пятая еще и в миксе с беседковским чудо движком.
ЛОЛ на карте в трущебах больше 40 домов и это на трех квестовых НПС уахахахах... что за уникум этот город воял. Ну как так-то... ЗАЧЕМ? ПОЧЕМУ?
Домами их сложно назвать.
Ну так то да… халупы по принципу ctrl+c ctrl+v… там вроде как в одной из халуп даже ключик имеется «от квартиры где деньги лежат»
на стим деки тупо закрывается после кац сцен
Ну всё все пошли заново играть )