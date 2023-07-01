Симулятор механика внедорожников Offroad Mechanic Simulator получил дату выхода в Steam ©

Польский разработчик и издатель Image Power объявил, что игра Offroad Mechanic Simulator, разработанная совместно со студией Game Formatic, выйдет 24 июля на ПК в Steam. Станьте специалистом по ремонту и настройке внедорожников и отправляйтесь на сложные тестовые заезды.

Полная версия следует за успешным отдельным прологом игры, опубликованным 3 апреля в Steam под названием Offroad Mechanic Simulator: Prologue — First Job. Теперь игроки получат полный опыт работы с культовыми внедорожниками — их ремонта, замены деталей с помощью магазина, наполненного различными опциями, и настройки их для самых сложных задач, с которыми может столкнуться автомобиль. Помимо возни в гараже, есть две среды, полные разнообразных гонок, которые позволят нам испытать модифицированные автомобили в действии. Модель вождения реалистична, основана на физике и ориентирована на преодоление препятствий и пересеченной местности.

В Offroad Mechanic Simulator вам предстоит модифицировать внедорожники и подготовить их к самым трудным испытаниям, с которыми они могут столкнуться. Принимайте контракты, которые выходят далеко за рамки стандартных ремонтных работ. Оснастите автомобили клиента лучшими запчастями, которые намного превышают их первоначальные возможности, и убедитесь, что они готовы к поездкам по самым сложным дорогам. Будьте готовы установить более высокую подвеску или добавить трубку, когда это потребуется клиенту. Выберите детали, которые будут выполнять работу, не выходя за рамки вашего бюджета.

Отправляйтесь в собственное приключение по бездорожью, чтобы проверить сделанные вами модификации. Гоняйте по опасной местности, взбирайтесь на скалы и пересекайте мутные реки. Наслаждайтесь захватывающими дух пейзажами, прежде чем перейти к следующему препятствию. И не забывайте мыть автомобили перед передачей клиенту.