Состоялся повторный релиз Offroad Truck Simulator: Heavy Duty Challenge с новыми режимами, картами и автомобилями

Симулятор внедорожных грузовиков.

На выбор представлено 12 массивных и мощных грузовиков с реалистичной физикой и детально проработанными моделями. Вы можете управлять такими легендарными машинами как Unimog, MAN, Hummer, а также многими другими. Каждая машина имеет свои уникальные характеристики и особенности вождения.

Ездить предстоит по обширным локациям в США и Европе. Вас ждут пейзажи штата Юта с его каньонами, лесами и реками. А также живописные сельские районы Франции, Польши, Австрии и даже суровая природа Исландии. Ландшафты очень разнообразны — будут и поля, и болота, и горы.

В игре доступны два режима прохождения. В режиме «Грузоперевозки» вам предстоит выполнять различные задания по доставке грузов на своём внедорожнике. Придётся преодолевать сложную местность, объезжать препятствия, прокладывать собственные пути.

В режиме «Поездки по открытому миру» можно свободно исследовать локации игры и ездить в своё удовольствие. Здесь вас ждут спрятанные секреты, загадочные пейзажи и просто красивые места, которые стоит посетить.

В обоих режимах важно следить за состоянием своего грузовика — чинить повреждения, заправлять топливо, менять детали. За выполнение заданий игрок получает деньги, на которые можно покупать новые автомобили и улучшать имеющиеся.