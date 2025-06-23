Будущее Once Human покажут в начале июля

NetEase готовит масштабное обновление для своей популярной survival-игры Once Human. Версия 2.0 будет официально представлена 2 июля 2025 года в рамках трансляции Global Annual Version 2.0 Showcase на YouTube-канале проекта. Разработчики пообещали раскрыть планы по развитию игры, включая продолжение сюжетной линии и детали нового PvP-спин-оффа Once Human: RaidZone, релиз которого также намечен на июль.

Тем временем, игра активно развивается. 18 июня в Once Human появились кастомные серверы — теперь пользователи могут настраивать параметры выживания под себя: от расслабленного строительства до настоящей хардкорной борьбы за выживание. Кроме того, проект добрался до мобильных платформ, а все желающие могут пройти предрегистрацию на версию 2.0 и получить награды — футболку Graffiti T-Shirt, аватар, два ящика Butterfly’s Emissary и 1500 единиц внутриигровой валюты Starchrom.