NetEase попыталась развеять опасения игроков по поводу политики конфиденциальности Once Human

Новая постапокалиптическая free-to-play игра Once Human подверглась ревью-бомбинг со стороны обеспокоенных игроков из-за слишком навязчивой, по их мнению, политики конфиденциальности, что заставило издателя NetEase отреагировать.
Беглый взгляд на страницу отзывов игры в Steam показывает обилие негативных отзывов, многие из которых указывают на политику конфиденциальности игры (хотя некоторые просто критикуют механику и содержание игры).
Один из пользователей описывает "чрезмерный сбор личной информации" и "риски для безопасности", а другой говорит, что "забил на все и вышел" после прочтения условий предоставления услуг Once Human.
В новом FAQ на официальном сайте Once Human издатель NetEase отвечает на опасения игроков, рассказывая о том, как он использует собираемые данные, и пытаясь развеять опасения по поводу сбора ненужной информации.
NetEase утверждает, что "собирает и использует персональные данные только в соответствии с конкретными целями". Например, студия утверждает, что будет "собирать удостоверения личности, выданные правительством", только если этого требуют местные законы, указывая на распределение призов, необходимость идентификации родителей пользователя для получения согласия или если пользователь "хочет исправить информацию о своем возрасте".
Издатель также уточняет, что "программа с китайским названием", работающая в фоновом режиме в Once Human, - это WebView Helper, который "поддерживает рендеринг WebView-страниц" в игре.
Наконец, NetEase заявляет, что нет необходимости загружать NetEase Launcher, если вы играете в Once Human в Steam или Epic Store, хотя он необходим, если вы загрузили игру через официальный сайт NetEase.
Персонаж садится на мотоцикл, когда на заднем плане вырисовывается огромный монумент, стреляющий лазерами, в игре Once Human.
Смогут ли заверения NetEase развеять опасения пользователей по поводу конфиденциальности, пока неизвестно, но это не единственная странность, окружающая Once Human в данный момент.
Незадолго до запуска Once Human, NetEase сообщила, что игроки смогут создавать только одного персонажа на аккаунте, а поддержка создания нескольких персонажей появится где-то в августе.
Однако после того, как игроки раскритиковали это решение, NetEase почти сразу же отменила его, объявив вчера, что теперь можно создавать несколько персонажей.
В вышеупомянутом FAQ студия говорит, что это решение было принято "по техническим причинам", но тот факт, что его так легко отменить, бросает тревожный свет на весь этот вопрос.
Как бы то ни было, в Once Human можно играть прямо сейчас бесплатно на ПК и мобильных устройствах, при условии, что вы сможете принять политику конфиденциальности.