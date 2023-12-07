Стартовал бета-тест постапокалиптического шутера Once Human

Разработчик Starry Studio запустил новый бета-тест Once Human. Бета-тестирование открыто для всех пользователей ПК. Этот тест включает в себя некоторые новейшие игровые функции, ранее раскрытые командой разработчиков, и дает участникам возможность получить практический опыт этой долгожданной игры.

В тесте игроки могут рассчитывать на значительно улучшенный игровой процесс. В предыдущих тизерах и блогах разработчиков Starry Studio раскрыла некоторые интригующие игровые механики, которые можно ожидать в декабрьском тестировании. Среди напряженных сражений и выживания игроки могут насладиться моментом мирной рыбалки, а также острыми ощущениями от вождения фургона по ландшафту, предлагая более динамичный вариант как для боя, так и для выживания.

Кроме того, игрокам предстоит столкнуться с множеством необычных и жутких существ, рожденных под воздействием загрязнения звездной пылью. Игроки также будут оснащены более широким набором боевого снаряжения, которое позволит им путешествовать по загадочным и жутким местам.

Once Human выйдет на ПК (Steam) в третьем квартале 2024 года.