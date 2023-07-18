Релизный трейлер стратегического симулятора One Military Camp ©

Полная версия стратегического симулятора One Military Camp 1.0, выходящая в Steam и Epic Games Store 20 июля, получила релизный трейлер. Мтройте и управляйте своим лагерем, набирайте и обучайте персонал и выполняйте наши миссии в режиме кампании или песочницы, с чувством юмора и множеством отсылок к классическим играм и фильмам.

Финальное обновление будет включать в себя множество нового контента. Это означает два новых биома (Джунгли и Песчаная пустыня), интеграцию с Twitch, таблицы лидеров, улучшения качества жизни, визуальные улучшения и балансировку игры.

Постройте свой собственный военный лагерь. Управляйте экономикой, набирайте лучших кандидатов и обучайте их, чтобы они стали элитными специалистами. Отправляйте их на задания по всей земле, чтобы положить конец войне раз и навсегда. Наслаждайтесь дурацким чувством юмора, полным отсылок к классическим фильмам и видеоиграм, но без насилия. One Military Camp — игра, вдохновленная такими легендарными играми, как Theme Hospital, серия Anno или Hogs of War.

One Military Camp вышла в ранний доступ 2 марта 2023 года и получила очень положительные отзывы в Steam. Ранний доступ включает в себя полную одиночную кампанию с более чем 100 нелинейными миссиями, каждой игровой механикой, полной настройкой и тремя биомами.

Режим «Песочница» позволяет игрокам создавать свои лагеря в 6 разных биомах, основанных на 10 картах с неограниченными вариациями. Они могут выбирать скорость игры, денежный доход, врагов и союзников и различные условия победы.