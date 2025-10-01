На смартфонах вышла мрачная RPG в духе Diablo - Oniro ARPG

Студия Redeev, известная по экшен-RPG AnimA, представила новую игру для мобильных устройств — Oniro ARPG. Это мрачная ролевая игра в жанре hack’n’slash, вдохновленная культовыми сериями Diablo и Path of Exile. Проект распространяется бесплатно, однако включает внутриигровые покупки. Игра полностью локализована на русский язык.

Сюжет разворачивается в мире, разорванном нашествием демонов из иных измерений. Разломы между реальностями угрожают существованию, и только игроку предстоит остановить хаос, восстановив равновесие. Атмосфера игры выдержана в готическом стиле: таинственные подземелья, схватки с могущественными боссами и скрытые в тумане секреты создают мрачный колорит. В основу заложено сочетание японской мифологии, где ключевую роль играют демоны-они, и традиционного темного фэнтези.

Разработчики предлагают более сотни подземелий, несколько уровней сложности и насыщенный эндгейм с множеством тайн. В Oniro ARPG реализована система мультиклассов: доступно 21 уникальное направление развития персонажа с собственными активными и пассивными навыками.