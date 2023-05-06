VR-версия рельсового шутера Operation Wolf Returns: First Mission выйдет для PS VR2, Quest 2 и PICO 4 в конце июня ©

Издатель Microids и разработчик Virtuallyz Gaming объявили дату выхода рельсового шутера Operation Wolf Returns: First Mission VR для PlayStation VR2, Quest 2 и PICO 4. Игра выйдет 22 июня.

Как было объявлено ранее, возрождение аркадной игры 1987 года от TAITO также появится на платформах без виртуальной реальности под названием Operation Wolf Returns: First Mission этой осенью. Она будет доступна как в физическом, так и в цифровом виде для PlayStation 5, PlayStation 4 и Switch, а также в цифровом виде для Xbox Series, Xbox One и ПК в Steam.

Разработанная и изданная TAITO в 1987 году, аркадная игра Operation Wolf оставила след в жизни целого поколения геймеров, став одной из первых игр, предлагающих рельсовую стрельбу с боковой прокруткой. Operation Wolf Returns: First Mission VR сохранит верность духу оригинальной игры, представляя при этом новое художественное направление.

В одиночной кампании виртуальной реальности играйте за специального агента, сражающегося с новой преступной организацией. Помимо торговли оружием и наркотиками, организация, возглавляемая таинственным генералом Вайпером, разработала новое мощное оружие. Обнаружив несколько его баз, вас отправят ликвидировать организацию, уничтожить оружие и освободить заложников, находящихся в плену в близлежащих лагерях.