The Order: 1886 20.02.2015
7.5 880 оценок

Из студии Ready at Dawn, создателей The Order: 1886, уволили треть всех сотрудников

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butcher69
Новости

Ready at Dawn присоединится к компании Цукерберга в 2020 году, и ожидалось, что разработчики будут создавать больше игр для Oculus. Разработчики God of War: Chains of Olympus, God of War: Ghost of Sparta и The Order: 1886 так и не смогли предложить много проектов, а теперь у них могут возникнуть проблемы с выживанием.

Ready at Dawn - не очень большая команда, но разработчики доказали, что могут создавать отличные игры, которые пользовались большой популярностью. The Order: 1886 хвалили, помимо прочего, за атмосферу и графику, но, к сожалению, приключение было слишком коротким, чтобы обеспечить игрокам должный опыт.

В период с 2017 по 2021 год разработчики создали четыре игры для Oculus (Lone Echo, Echo Arena, Echo Combat, Lone Echo II), но буквально каждая последующая игра получала худшие оценки, чем предыдущая, - от 89% до 78%.

Теперь у команды могут возникнуть серьезные проблемы, поскольку компания Цукерберга начала очередной раунд увольнений, и на этот раз Ready at Dawn потеряла треть своей команды. По информации от самих сотрудников - около 40 разработчиков вынуждены искать работу.

Здесь, конечно, следует подчеркнуть, что Ready at Dawn - это маленькая команда, в которой было около 100 специалистов. Такие значительные увольнения, безусловно, повлияют на производственные возможности команды, и стоит отметить, что среди уволенных был даже руководитель студии.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
dangerous_beast

Было бы круто пройти еще разок на ПК.

Оч атмосферно, мне понравилось)

2
XeNTRoN

Order 1886 никогда не выйдет на пк.

-1
dangerous_beast XeNTRoN

Ну здесь по сути если того не захочет сама Сони.

Так то разрабы detroit become human, до релиза и после, почти год кормили всех тем, что игра не выйдет на ПК. А результат вышел другим.

Как говориться, будем посмотреть - надежда умирает последней :)

0
Юркец XeNTRoN

Никогда не говори никогда, если не знаешь, что дальше будет!

-1
awareness of greatness XeNTRoN

Конечно не выйдет , это даже не игра, а кинцо с минимальным присутствием

-1
Helix8

главное, чтоб не iron galaxy портировали

-1
-zotik-

Жаль продолжения не видать(

1
kolinmah

Индусы домой поехали)

0
RkeeppeR

ДА блин, импортните Ордер 1886 на пк, и будет вам счастье, только не совершайте ошибок других компаний) когда импорт идет кривовато, очень кривовато.

0
JIoMTuK

импорт параллельный будет?

1
lucsses

Жаль. Продолжение Ордена ждал. Увы напрасно.😭

0