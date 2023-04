Из студии Ready at Dawn, создателей The Order: 1886, уволили треть всех сотрудников ©

Ready at Dawn присоединится к компании Цукерберга в 2020 году, и ожидалось, что разработчики будут создавать больше игр для Oculus. Разработчики God of War: Chains of Olympus, God of War: Ghost of Sparta и The Order: 1886 так и не смогли предложить много проектов, а теперь у них могут возникнуть проблемы с выживанием.

Ready at Dawn - не очень большая команда, но разработчики доказали, что могут создавать отличные игры, которые пользовались большой популярностью. The Order: 1886 хвалили, помимо прочего, за атмосферу и графику, но, к сожалению, приключение было слишком коротким, чтобы обеспечить игрокам должный опыт.

В период с 2017 по 2021 год разработчики создали четыре игры для Oculus (Lone Echo, Echo Arena, Echo Combat, Lone Echo II), но буквально каждая последующая игра получала худшие оценки, чем предыдущая, - от 89% до 78%.

Теперь у команды могут возникнуть серьезные проблемы, поскольку компания Цукерберга начала очередной раунд увольнений, и на этот раз Ready at Dawn потеряла треть своей команды. По информации от самих сотрудников - около 40 разработчиков вынуждены искать работу.

Здесь, конечно, следует подчеркнуть, что Ready at Dawn - это маленькая команда, в которой было около 100 специалистов. Такие значительные увольнения, безусловно, повлияют на производственные возможности команды, и стоит отметить, что среди уволенных был даже руководитель студии.