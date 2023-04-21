Из студии Ready at Dawn, создателей The Order: 1886, уволили треть всех сотрудников

Ready at Dawn присоединится к компании Цукерберга в 2020 году, и ожидалось, что разработчики будут создавать больше игр для Oculus. Разработчики God of War: Chains of Olympus, God of War: Ghost of Sparta и The Order: 1886 так и не смогли предложить много проектов, а теперь у них могут возникнуть проблемы с выживанием.
Ready at Dawn - не очень большая команда, но разработчики доказали, что могут создавать отличные игры, которые пользовались большой популярностью. The Order: 1886 хвалили, помимо прочего, за атмосферу и графику, но, к сожалению, приключение было слишком коротким, чтобы обеспечить игрокам должный опыт.
В период с 2017 по 2021 год разработчики создали четыре игры для Oculus (Lone Echo, Echo Arena, Echo Combat, Lone Echo II), но буквально каждая последующая игра получала худшие оценки, чем предыдущая, - от 89% до 78%.
Теперь у команды могут возникнуть серьезные проблемы, поскольку компания Цукерберга начала очередной раунд увольнений, и на этот раз Ready at Dawn потеряла треть своей команды. По информации от самих сотрудников - около 40 разработчиков вынуждены искать работу.
Здесь, конечно, следует подчеркнуть, что Ready at Dawn - это маленькая команда, в которой было около 100 специалистов. Такие значительные увольнения, безусловно, повлияют на производственные возможности команды, и стоит отметить, что среди уволенных был даже руководитель студии.
Было бы круто пройти еще разок на ПК.
Оч атмосферно, мне понравилось)
Order 1886 никогда не выйдет на пк.
Ну здесь по сути если того не захочет сама Сони.
Так то разрабы detroit become human, до релиза и после, почти год кормили всех тем, что игра не выйдет на ПК. А результат вышел другим.
Как говориться, будем посмотреть - надежда умирает последней :)
Никогда не говори никогда, если не знаешь, что дальше будет!
Конечно не выйдет , это даже не игра, а кинцо с минимальным присутствием
главное, чтоб не iron galaxy портировали
Жаль продолжения не видать(
Индусы домой поехали)
ДА блин, импортните Ордер 1886 на пк, и будет вам счастье, только не совершайте ошибок других компаний) когда импорт идет кривовато, очень кривовато.
импорт параллельный будет?
Жаль. Продолжение Ордена ждал. Увы напрасно.😭