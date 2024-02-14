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Outcast - A New Beginning 15.03.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.5 74 оценки

Демоверсия Outcast: A New Beginning стала доступна на консолях

monk70
Новости

Демо-версия приключенческой игры от третьего лица Outcast: A New Beginning стала доступна для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam, объявили издатель THQ Nordic и разработчик Appeal Studios.

В описании демо-версии говорится:

«Отправьтесь в незабываемое путешествие в захватывающий мир Адельфы в этой демо-версии Outcast: A New Beginning. Участвуйте в динамичных боях от третьего лица, раскройте мощь своего реактивного ранца, исследуйте потрясающие пейзажи и поддержите местных талан в их восстании».

Outcast: A New Beginning выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam 15 марта.

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