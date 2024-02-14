Демоверсия Outcast: A New Beginning стала доступна на консолях

Сиквел Outcast.

Каттер Слэйд возвращается в мир Адельфы. Воскрешённый всемогущими Йодами, он обнаруживает, что таланы порабощены, природные ресурсы планеты разграблены, а его собственное прошлое каким-то образом связано с нашествием роботов-захватчиков. Видимо, ему снова предстоит спасать планету.

Пересекайте огромные просторы мира с помощью ракетного ранца, расправляйтесь с роботами-захватчиками, помогайте местным жителям освобождать свои деревни от захватчиков и исследуйте безграничный мир. Вы можете проходить нелинейную историю в своём темпе и в любом порядке.