Демоверсия Outcast: A New Beginning стала доступна на консолях

Демо-версия приключенческой игры от третьего лица Outcast: A New Beginning стала доступна для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam, объявили издатель THQ Nordic и разработчик Appeal Studios.
В описании демо-версии говорится:
«Отправьтесь в незабываемое путешествие в захватывающий мир Адельфы в этой демо-версии Outcast: A New Beginning. Участвуйте в динамичных боях от третьего лица, раскройте мощь своего реактивного ранца, исследуйте потрясающие пейзажи и поддержите местных талан в их восстании».
Outcast: A New Beginning выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam 15 марта.